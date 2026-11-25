Sáng 25-11, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, làm trưởng đoàn đã đến viếng Đại tá Lê Hãn, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 7 (nay là Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7).

Tham gia đoàn có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Các đồng chí: Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi vòng hoa viếng.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Đại tá Lê Hãn. Ảnh: THANH VÂN

Tại lễ viếng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Đại tá Lê Hãn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi trong sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tá Lê Hãn, cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó Cục Trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 7. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống ở quê hương Quảng Trị anh hùng, đồng chí sớm giác ngộ, tham gia cách mạng khi mới 15 tuổi. Trải qua hai cuộc kháng chiến và nhiều cương vị công tác trong quân đội, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là đảng viên lão thành được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng chí luôn kiên trung với lý tưởng cách mạng, giữ trọn phẩm chất cao đẹp của người Bộ đội Cụ Hồ; sống giản dị, nhân ái, nghĩa tình, là tấm gương đáng trân trọng cho các thế hệ con cháu noi theo".

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi sổ tang. Ảnh: THANH VÂN

Bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Đại tá Lê Hãn, đồng chí Huỳnh Đảm ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Hãn, người đảng viên trung kiên của Đảng, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng. Xin gửi đến gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất. Vĩnh biệt đồng chí!”.

* Cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đến viếng tang Đại tá Lê Hãn. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy TPHCM đã gửi vòng hoa viếng.

Đoàn đại biểu TPHCM tưởng nhớ Đại tá Lê Hãn. Ảnh: THANH VÂN

Tại lễ viếng, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ Đại tá Lê Hãn và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến. Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Được ghi sổ tang: “Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Hãn, cán bộ tiền khởi nghĩa. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình đồng chí”.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Nguyễn Văn Được ghi sổ tang. Ảnh: THANH VÂN

* Đoàn đại biểu Quân khu 7 do Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 làm trưởng đoàn, đến viếng tang Đại tá Lê Hãn.

Đoàn đại biểu Quân khu 7 viếng tang Đại tá Lê Hãn. Ảnh: THANH VÂN

* Đoàn đại biểu Công an TPHCM do Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM, làm trưởng đoàn, viếng tang Đại tá Lê Hãn.

Đoàn đại biểu Công an TPHCM viếng tang. Ảnh: THANH VÂN

* Trong ngày, đoàn đại biểu của các cơ quan Trung ương; các tỉnh, thành phố đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình Đại tá Lê Hãn.

Đại tá Lê Hãn sinh năm 1930 tại xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (nay là xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), nguyên Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 7 (nay là Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7). Đại tá Lê Hãn đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng ba; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huân chương Quân công hạng nhì; Huân chương Chiến công hạng nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng nhất, nhì, ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đồng chí từ trần lúc 4 giờ 18 ngày 19-11-2026. Linh cữu quàn tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM. Lễ viếng từ 9 giờ ngày 25-11-2026. Lễ truy điệu lúc 13 giờ 30 phút ngày 26-11-2026; an táng tại Nghĩa trang TPHCM.

THU HOÀI - CẨM TUYẾT