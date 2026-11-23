Đại tá Lê Hãn, cán bộ tiền khởi nghĩa, đã từ trần lúc 4 giờ 18 phút, ngày 19-11-2026. Qua gần một thế kỷ cuộc đời, Đại tá Lê Hãn luôn gắn bó với quân đội, với nhân dân bằng sự kiên trung và một nhân cách đôn hậu, bình dị. Nhớ về ông là nhớ một người lính từng đi qua hai cuộc kháng chiến, tận tụy trong công việc, nghĩa tình với đồng đội và quê hương.

Lời ca thuở ấu thơ

Đại tá Lê Hãn (sinh năm 1930), là con trai trưởng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. Ngày con chào đời, người cha nặng tình quê hương đã gửi gắm hình ảnh dòng sông Thạch Hãn vào tên con và cái tên ấy đã theo ông suốt cuộc đời.

Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Giám đốc Công an TPHCM, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến Đại tá Lê Hãn, ngày 29-1-2026

Những năm tháng khi cha bị giam cầm trong nhà tù thực dân, cậu bé Hãn lớn lên trong vòng tay gia đình và luôn mong ngóng cha trở về. Bởi thế, khi đoàn tụ, mỗi khoảnh khắc được ở bên cha luôn in đậm trong tâm trí ông. Chính cha đã dạy ông hát Quốc tế ca. Lời ca hào hùng cùng lý tưởng cách mạng trong cha đã thắp sáng tâm hồn cậu bé Lê Hãn, thôi thúc ông sớm bước vào con đường cách mạng.

Những ngày sục sôi trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông tham gia lực lượng Việt Minh bí mật tại Quảng Trị, sẵn sàng cho giờ phút tổng khởi nghĩa. Đảm nhiệm vai trò Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội Lê Hồng Phong rồi công tác tại cơ quan chính trị của Lực lượng vũ trang Khu 5, ông trải qua rèn luyện, thử thách trong thực tiễn chiến đấu, vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Bước chân người lính ấy tiếp tục in dấu trên những chiến trường khốc liệt. Được cử đi học pháo binh tại Trung Quốc, rồi trở về chiến đấu với cương vị Đại đội trưởng pháo binh thuộc Trung đoàn 675, Đại đoàn 351, ông đã trực tiếp chỉ huy đơn vị tham gia chiến đấu ở Tây Bắc, Thượng Lào và đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Đi qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, ông đã góp sức trong những chiến dịch lớn. Sau khói lửa Điện Biên Phủ năm 1954, ông tiếp tục công tác, chiến đấu trong lực lượng phòng không - không quân, cùng đồng đội góp phần làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, tháng 12-1972.

Những lá thư từ trận địa gửi về năm xưa, dẫu giữa muôn vàn bom đạn, vẫn ngời lên một tâm hồn chiến sĩ dạt dào tình yêu thương với đồng đội và quê hương. Đằng sau những năm tháng chiến đấu là tình cảm gia đình, tình đồng chí và niềm tin vào ngày đất nước hòa bình, thống nhất.

Đại tá Lê Hãn đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng ba; Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huân chương Quân công hạng nhì; Huân chương Chiến công hạng nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng nhất, nhì, ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Giữ trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Đại tá Lê Hãn không chỉ có kinh nghiệm chỉ huy chiến đấu mà còn được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực không quân, sớm tiếp cận với những tiến bộ khoa học - kỹ thuật quân sự hiện đại.

Ông từng được cử sang Liên Xô học tập về không quân, tích lũy kiến thức để trở về phục vụ quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Ông đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong công tác kỹ thuật và huấn luyện trong lực lượng phòng không - không quân. Sau đó, ông chuyển về công tác tại Quân khu 7, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 7 (nay là Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 7).

Đại tá Lê Hãn luôn giữ lối sống giản dị, không mưu cầu đặc quyền, đặc lợi. Ông sống nghiêm túc, giữ gìn quân phong, quân kỷ, hòa đồng, gắn bó với cán bộ, chiến sĩ và tận tụy trong mọi nhiệm vụ. Trong gia đình, ông là người cha mẫu mực, nuôi dạy hai con trai, một con gái trưởng thành vững vàng trong cuộc sống.

Với bản lĩnh của người lính và tấm lòng son sắt với tổ chức, Đại tá Lê Hãn luôn đặt trách nhiệm lên trên những lợi ích cá nhân, chấp hành sự phân công của tổ chức. Sự liêm khiết, ý thức tổ chức kỷ luật và đạo đức cách mạng trong sáng ở ông là những điều đáng quý.

Khép lại những năm tháng binh nghiệp, trở về cuộc sống đời thường, ông sinh hoạt Đảng tại phường 7, quận 3 trước đây; những năm cuối đời sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 19, Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa, TPHCM. Đầu năm 2026, ông được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến của người đảng viên lão thành.

Ông luôn sống bình dị, hòa đồng với bà con chòm xóm. Mỗi lần có điều kiện, ông lại gửi quà cho các chiến sĩ trẻ, các cháu ở chiến trường xưa để động viên. Rời quân ngũ nhưng tình cảm với đồng đội, với nhân dân vẫn được ông gìn giữ qua những việc làm lặng lẽ, chân thành.

Đi qua gần một thế kỷ cuộc đời, từ tiếng hát Quốc tế ca thuở ấu thơ đến khói lửa chiến trường, những cống hiến cho kỹ thuật quân sự và cuộc sống trong sạch, bình dị, Đại tá Lê Hãn đã giữ trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Cuộc đời ông là tấm gương về lòng kiên trung, tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình cho các thế hệ hôm nay, mai sau.

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