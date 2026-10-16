Long Châu được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu về ESG 2026

Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu vừa được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026, ghi nhận những nỗ lực phát triển bền vững, giảm thiểu tác động môi trường, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nâng cao trách nhiệm trong quản trị.

Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026. Ảnh: Hoàng Khánh

Lần đầu được công bố, danh sách Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu về ESG Việt Nam ghi nhận những doanh nghiệp tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào hoạt động kinh doanh, hướng đến tăng trưởng dài hạn. Bộ tiêu chí đánh giá gồm 66 chỉ số thuộc 4 nhóm: Môi trường (35%), Xã hội (25%), Quản trị (25%) và Tài chính và Tuân thủ (15%). Đáng chú ý, Long Châu là đại diện duy nhất của ngành dược phẩm và bán lẻ y tế Việt Nam góp mặt trong danh sách. Với định hướng “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, hệ thống chú trọng kết hợp trách nhiệm môi trường, chất lượng dịch vụ y tế, ứng dụng công nghệ và quản trị minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Phát triển xanh từ những thay đổi trong vận hành

Xác định bảo vệ môi trường là một trong những trọng tâm phát triển bền vững, Long Châu từng bước triển khai các thực hành ESG theo khung quản trị quốc tế, chú trọng quản lý chất thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên và kiểm soát tác động môi trường trong quá trình mở rộng mạng lưới nhà thuốc, trung tâm tiêm chủng.

Tại các điểm phục vụ, hệ thống tuân thủ quy trình bảo quản dược phẩm, xử lý chất thải y tế; đồng thời đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

Long Châu đã hợp tác với các đối tác dược phẩm triển khai thu gom, xử lý và tái chế đúng cách vỉ thuốc, vỏ nhựa bút tiêm insulin và thiết bị xịt hen, COPD đã qua sử dụng. Ảnh: Ngô Lộc

Đáng chú ý, Long Châu phối hợp với các đối tác dược phẩm triển khai thu gom, xử lý và tái chế vỉ thuốc, hơn 478.000 vỏ nhựa bút tiêm insulin và thiết bị xịt hen, COPD đã qua sử dụng. Thông qua mô hình “trạm xanh”, doanh nghiệp góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phân loại, xử lý rác thải y tế và giảm thiểu rác thải nhựa.

Bên cạnh đó, Long Châu thúc đẩy các giải pháp vận hành xanh trong quản lý chuỗi cung ứng và vận chuyển. Hiện hoạt động giao hàng bằng xe điện của các đối tác chiếm gần 30%, tương đương khoảng 300.000 đơn hàng mỗi tháng.

Lấy sức khỏe cộng đồng làm trọng tâm

Ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc cấp cao chuỗi Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, cho biết phát triển bền vững không chỉ thể hiện qua cam kết môi trường hay trách nhiệm xã hội mà phải được cụ thể hóa trong hoạt động hằng ngày, từ nâng cao tiêu chuẩn quản trị, xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm đến mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cho người dân.

“Chúng tôi xem ESG không chỉ là một tiêu chuẩn hay giải thưởng mà là hành trình cải tiến liên tục, đòi hỏi sự đồng hành của đội ngũ nhân sự, đối tác và toàn bộ hệ thống. Sự ghi nhận từ Forbes Việt Nam là động lực để Long Châu tiếp tục gắn tăng trưởng kinh doanh với giá trị lâu dài cho cộng đồng”, ông Ngô Quốc Bảo chia sẻ.

Với mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc và hơn 240 trung tâm tiêm chủng trên cả nước, Long Châu từng bước mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đồng thời phối hợp với các cơ quan y tế, bệnh viện và đối tác triển khai nhiều chương trình giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức phòng bệnh.

Long Châu phối hợp cùng các cơ quan y tế, bệnh viện và đối tác triển khai nhiều chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe, hỗ trợ y tế cho cộng đồng. Ảnh: Hoàng Khánh

Thông qua dự án dài hạn “Long Châu sẻ chia”, hệ thống tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng như cung cấp thuốc, vật tư y tế cho vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai; sơ cấp cứu cộng đồng, khám bệnh, tầm soát miễn phí và tư vấn chăm sóc sức khỏe chủ động.

Doanh nghiệp cũng chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ hơn 22.000 dược sĩ, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên thông qua hợp tác với các bệnh viện, cơ sở đào tạo và đối tác dược phẩm trong, ngoài nước. Nội dung đào tạo tập trung vào cập nhật kiến thức y khoa, tư vấn sử dụng thuốc an toàn, chuẩn hóa quy trình tiêm chủng và thực hành sơ cấp cứu.

Ngày 13-10-2026, Long Châu cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược với 16 đơn vị dược phẩm đa quốc gia, khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng dài hạn “Bác sĩ ngay đây, An tâm từ đây”. Chương trình hướng đến đưa dịch vụ tư vấn y khoa đến gần người dân, tạo điều kiện kết nối với bác sĩ ngay tại nhà thuốc và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe liên tục. Đây cũng là hoạt động góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ.

Song song đó, Long Châu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và dữ liệu, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, chủ động theo dõi sức khỏe và kết nối với các dịch vụ phù hợp. Theo doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội còn được thể hiện qua việc bảo đảm chất lượng sản phẩm, nâng cao trải nghiệm dịch vụ và lấy sức khỏe người dân làm trọng tâm.

Từng bước chuẩn hóa quản trị theo các tiêu chuẩn phát triển bền vững

Bên cạnh môi trường và xã hội, Long Châu xác định quản trị là trụ cột quan trọng trong chiến lược ESG. Doanh nghiệp chú trọng minh bạch nguồn gốc sản phẩm, tuân thủ quy định chuyên ngành, chuẩn hóa quy trình vận hành và xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm.

Các thực hành phát triển bền vững từng bước được tích hợp vào quản lý chuỗi cung ứng, quan hệ đối tác và hoạt động nội bộ, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát, tính minh bạch và năng lực quản trị hệ thống.

Tháng 12-2025, Long Châu được EcoVadis trao Huy hiệu Committed (Committed Badge), ghi nhận nỗ lực cải tiến theo 4 trụ cột: Môi trường, Lao động và Nhân quyền, Đạo đức kinh doanh và Mua sắm bền vững. Đây là dấu mốc trong quá trình hoàn thiện các thực hành ESG, từng bước tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Long Châu hướng đến việc đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và đồng hành cùng các gia đình trong hành trình chăm sóc sức khỏe lâu dài. Ảnh: Ngô Lộc

Theo Long Châu, những ghi nhận này là động lực để doanh nghiệp tiếp tục chuyển hóa cam kết phát triển bền vững thành quy trình, hành động và kết quả cụ thể, có thể theo dõi, đánh giá trong toàn hệ thống.

Kiên định với mục tiêu phát triển bền vững

Trong bối cảnh ESG ngày càng gắn với năng lực cạnh tranh và triển vọng tăng trưởng dài hạn, Long Châu xác định phát triển bền vững là quá trình liên tục, cần được tích hợp vào chiến lược kinh doanh và hoạt động vận hành.

Việc góp mặt trong Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026 là sự ghi nhận những nỗ lực của hệ thống trong việc kết hợp tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm môi trường, xã hội và quản trị.

Thời gian tới, Long Châu tiếp tục tối ưu vận hành, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác trong hệ sinh thái y tế, hướng đến mục tiêu phát triển có trách nhiệm, góp phần xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, an toàn và bền vững.

“Thắng lớn” tại các giải thưởng Forbes Trước đó, Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) được Forbes Việt Nam vinh danh trong “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2026”. Đây là lần thứ ba doanh nghiệp góp mặt trong danh sách và là năm thứ hai liên tiếp được vinh danh. Kết quả ghi nhận nỗ lực duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững của FPT Retail trong hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là chăm sóc sức khỏe và bán lẻ công nghệ, hướng đến tạo giá trị lâu dài cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

QUỲNH ANH