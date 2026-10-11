Lũ quét tại Nepal cuốn trôi hàng chục ngôi nhà, nhiều người mất tích

Trận lũ quét xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 11-10 (giờ địa phương) trên sông Budhi Gandaki, tại huyện Gorkha, miền Trung Nepal, đã cuốn trôi khoảng 35 - 40 ngôi nhà, phá hủy nhiều cầu và gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng.

Cục Thủy văn và Khí tượng Nepal cho biết sạt lở đất có thể đã gây ra lũ quét trên sông Budhi Gandaki vào sáng sớm nay. Ảnh: THE KATHMANDU POST

Theo báo The Kathmandu Post, nhiều nhà ở các khu dân cư Jagat Bagar, Salleri và Ghattikhola bị cuốn trôi. Lũ cũng phá hủy nhiều cầu treo dành cho người đi bộ, một số cầu phục vụ giao thông cơ giới và làm hư hại công trường dự án thủy điện Budhi Gandaki tại Salleri. Hàng chục nhà ở Salleri có nguy cơ bị ảnh hưởng, trong khi một số nhà tại Machhakhola bị ngập.

Ngoài ra, 4 người trú trong một lán bên sông Ungilung tại Chumchet được thông báo mất tích; 4-5 người chăn gia súc chưa thể liên lạc. Quân đội Nepal đã sử dụng trực thăng giải cứu 6 người tại Jagat.

Cục Thủy văn và Khí tượng Nepal nhận định sạt lở đất gần Chumchet có thể đã chặn dòng chảy của một nhánh sông, khiến nước bất ngờ tràn xuống hạ lưu. Hình ảnh vệ tinh cho thấy dấu hiệu của một vụ sạt lở lớn trong khu vực. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn đang được làm rõ.

Nhà chức trách cảnh báo nguy cơ lũ dọc hành lang sông Trishuli, kéo dài đến Benighat ở hạ lưu, đồng thời kêu gọi người dân tại các khu vực Mugling, Chitwan và Nawalparasi nâng cao cảnh giác.

Trước đó, cuối tháng 8, trận lũ quét nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực biên giới Nepal – Tây Tạng (Trung Quốc) khiến ít nhất 1.455 người thiệt mạng và 5.285 người mất tích, phá hủy 12 công trình thủy điện cùng nhiều tuyến đường, cầu, khu dân cư và đất canh tác.

HUYỀN HƯƠNG