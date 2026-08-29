Thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc: Nepal tự lực tìm kiếm, cứu hộ

Lực lượng cứu hộ tìm thấy một thi thể tại huyện Nuwakot, Nepal. Ảnh: NURPHOTO

Xuất hiện thêm hồ chứa nước

Narendra Pariyar, một quan chức huyện Rasuwa, miền Bắc Nepal, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lũ quét, cho biết nước trong hồ chứa đã tràn vào sông Bhotekoshi, khiến mực nước sông dâng cao. Nhiều người dân đã di chuyển lên vùng đất cao để đề phòng nguy cơ vỡ hồ, có thể gây lũ mới ở hạ lưu. Theo Cơ quan Giảm thiểu và Quản lý rủi ro thảm họa quốc gia Nepal (NDRRMA), hơn 13.000 cảnh sát và quân nhân đã được huy động tới huyện Rasuwa để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp hồ chứa bị vỡ.

Tuy nhiên, việc nước trong hồ bắt đầu chảy tràn cũng giúp giảm nguy cơ mực nước tiếp tục dâng cao. Ông Zhou Zhidong, thuộc Tập đoàn Xây dựng Aneng (Trung Quốc), cho biết so với sáng sớm 27-8, mực nước hồ đã giảm khoảng 10m. Diễn biến này hạ thấp nguy cơ xảy ra một trận lũ mới đột ngột. Người phát ngôn NDRRMA nhận định khả năng xuất hiện một trận lũ mới bất ngờ là thấp. Dù vậy, nhà chức trách vẫn yêu cầu người dân và lực lượng cứu hộ trong khu vực hết sức cảnh giác.

Một số hãng tin quốc tế dẫn lời một nhân viên giấu tên của NDRRMA cho biết xuất hiện thêm một hồ chứa nước mới ở gần khu vực xảy ra lũ ở Nepal. Các nhà chức trách đang theo dõi sát sao hai hồ nước này.

Cần viện trợ cho giai đoạn tái thiết

Thảm họa lũ quét ngày 26-8 đã tàn phá nhiều làng mạc, thung lũng, phá hủy nhà máy điện, đường sá và cầu cống dọc tuyến đường nối thủ đô Kathmandu của Nepal với Lhasa, thủ phủ khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Ngày 28-8, Tân Hoa xã đưa tin Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp, thảo luận công tác cứu hộ, cứu trợ tại huyện Gyirong, khu tự trị Tây Tạng. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng “xây dựng kế hoạch tìm kiếm, cứu hộ một cách khoa học, nỗ lực hết sức tìm kiếm tất cả công dân Trung Quốc và người nước ngoài mất tích”. Trung Quốc cũng sẽ cung cấp viện trợ khẩn cấp cho khu vực bị ảnh hưởng tại Nepal và phối hợp cứu hộ quốc tế.

Trong khi đó, Nepal từ chối đề nghị của Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sri Lanka và Bangladesh về việc triển khai các đội tìm kiếm, cứu hộ. Quyết định được đưa ra sau khi quân đội và cảnh sát Nepal đánh giá lực lượng trong nước đủ khả năng thực hiện công tác cứu hộ, đồng thời muốn tránh tình trạng khó phối hợp từng xảy ra khi tiếp nhận nhiều đội cứu hộ quốc tế sau trận động đất hồi năm 2015. Nepal cho biết vẫn hoan nghênh hỗ trợ tài chính và sẽ cần viện trợ quốc tế trong giai đoạn phục hồi, tái thiết.

Theo TTXVN, Ủy ban Du lịch Nepal cho biết hiện có một công dân Việt Nam bị mất tích. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nepal cùng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Nepal tiến hành tìm hiểu và xác minh thông tin. The Guardian đưa tin số người chết tại Nepal đã tăng lên ít nhất 579 người, trong khi hơn 1.900 người mất tích. Đài truyền hình Trung Quốc CCTV đưa tin 558 người mất tích tại huyện Gyirong, trong đó có 260 người nước ngoài. Trung Quốc xác nhận 5 người thiệt mạng.

MINH CHÂU tổng hợp