Chạy đua giải cứu hàng trăm người mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện sau lũ quét ở Nepal và Trung Quốc

Tính đến 10 giờ sáng 1-9, nguồn tin từ cảnh sát Nepal cho biết, số người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ở Nepal và Trung Quốc tăng lên 990 người.

Một nhóm kỹ thuật đang tiến vào đường hầm của Dự án thủy điện Chilime để giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong. Ảnh: SPOTLIGHTNEPAL.COM

Khoảng 4.400 người vẫn đang mất tích, trong đó có 933 công nhân làm việc tại 12 dự án thủy điện bị lũ quét qua ở các huyện Rasuwa và Nuwakot của Nepal.

Hiệp hội Các nhà sản xuất điện độc lập Nepal cho biết, tại dự án thủy điện Upper Trishuli-1 thuộc huyện Rasuwa, ước tính có ít nhất 536 công nhân mất tích, trong đó khoảng 300 người được cho là đang mắc kẹt dưới các đường hầm. Tại dự án thủy điện Trishuli-3, các đội cứu hộ đang đào xuống độ sâu khoảng 15m trong đường hầm để tiếp cận khoảng 100 công nhân đang mắc kẹt bên trong.

Tìm kiếm người mất tích ở Nepal. Ảnh: spotlightnepal.com

Tại huyện Gyirong thuộc thành phố Xigaze, Tây Tạng, Trung Quốc xác nhận 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích, trong đó có 261 người nước ngoài. 499 người tại 5 ngôi làng có nguy cơ cao đã được sơ tán tới khách sạn và cơ sở lưu trú an toàn.

Theo China Daily, Trung Quốc huy động 2.141 quân nhân, cảnh sát vũ trang, lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ; 269 phương tiện cùng 3.922 bộ thiết bị tới khu vực thiên tai. Một trạm thông tin khẩn cấp đã hoạt động gần cửa khẩu Gyirong, giúp khôi phục liên lạc tại vùng cứu hộ trọng điểm.

Nepal và Trung Quốc hiện vẫn theo dõi hai hồ chắn tự nhiên hình thành sau vụ sụp đổ băng, đá. Dù hoạt động cứu hộ đã được nối lại sau khi đánh giá dòng chảy, nguy cơ vỡ hồ và xuất hiện đợt lũ tiếp theo chưa được loại trừ hoàn toàn.

Dựa trên dữ liệu từ đài quan sát Copernicus của châu Âu, hơn 2.500 tòa nhà đã bị phá hủy tại thung lũng Trishuli của Nepal trong trận lũ quét hôm 26-8. Ngoài nhà cửa, thảm họa còn phá hủy đường sá và cầu cống, gây khó khăn cho công tác cứu trợ và tìm kiếm những người mất tích.

KHÁNH HƯNG