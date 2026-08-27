Thảm họa lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Ít nhất 1.500 người mất tích

Ít nhất 1.500 người (khoảng 800 người nước ngoài) mất tích tại Nepal và Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc sau khi một khối đất đá và bùn lớn sạt xuống sông ở khu vực Himalaya.

Lũ quét tại quận Nuwakot, Nepal. Ảnh: XINHUA

Tại Nepal, ngoài 165 người được thống kê đã thiệt mạng, lực lượng chức năng dự báo số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng khi hoạt động tìm kiếm được mở rộng. Đến nay, nhà chức trách xác định 826 người mất tích, trong đó gần 600 người nước ngoài. Những người mất tích đến từ hơn 20 quốc gia, gồm 177 công dân Ấn Độ, 63 người Mỹ, 34 người Australia, 33 người Anh và 25 người Canada...

Hơn 5.000 binh sĩ và cảnh sát Nepal được huy động tìm kiếm người sống sót và thi thể; nhiều trực thăng đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm và thả lương thực, lều bạt cùng các vật tư cứu trợ.

Lũ quét tại khu vực biên giới Nepal- Trung Quốc. Video: ACC WEATHER

Số liệu mới nhất của Trung Quốc cho thấy, tình hình tại huyện Cát Long, thành phố Nhật Khắc Tắc, Tây Tạng, nghiêm trọng hơn các công bố trước đó. Tính đến đầu giờ chiều 27-8, vụ lở đất đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 2 người được cứu và 558 người mất tích, trong đó có 260 người nước ngoài.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các lực lượng đã được điều động tới hiện trường. Sáng 27-8, một máy bay vận tải quân sự Vận-20 (Y-20) của Không quân Chiến khu miền Tây đưa tổ công tác chỉ đạo tới Tây Tạng để điều phối hoạt động cứu hộ liên hợp.

Máy bay vận tải quân sự Vận-20 (Y-20). Ảnh: THX

Cùng ngày, đội cứu hộ gồm 111 cán bộ, chiến sĩ cứu hỏa của Bắc Kinh và Tứ Xuyên đã tới sân bay Định Nhật, sau đó di chuyển bằng đường bộ đến khu vực thiên tai. Lực lượng này mang theo các thiết bị chuyên dụng phục vụ tìm kiếm, cứu sinh, phá dỡ, liên lạc và hậu cần.

Công ty An Năng Trung Quốc cũng điều động 310 nhân viên cứu hộ cùng 120 bộ thiết bị chuyên dụng từ Thành Đô và Trùng Khánh tới Cát Long.

Lũ quét tại quận Nuwakot, Nepal. Ảnh: XINHUA

Hiện lực lượng cứu hộ hai nước tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích, trong bối cảnh địa hình hiểm trở, đường sá bị phá hủy và nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ bùn, sạt lở.

Nhân viên cứu hộ Tây Tạng đang chuẩn bị các trang thiết bị cứu hộ đến khu vực lũ quét. Ảnh: THX

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington đã cử một cố vấn ứng phó thảm họa tới khu vực bị ảnh hưởng. Khoản viện trợ sẽ được sử dụng để hỗ trợ nơi ở khẩn cấp, các nhu yếu phẩm cứu trợ và nước sạch, vệ sinh cho các cộng đồng chịu ảnh hưởng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, EU đã kích hoạt chương trình giám sát vệ tinh Copernicus để "giúp lập bản đồ các khu vực bị ảnh hưởng ở Nepal và hỗ trợ ứng phó trên thực địa". Bà von der Leyen nói thêm: "Chúng tôi sẵn sàng huy động thêm sự hỗ trợ từ châu Âu".

Trực thăng thuộc Quân khu Tây Tạng, Trung Quốc tham gia cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: THX

Giới khoa học cho rằng thảm họa nhiều khả năng bắt nguồn từ một vụ sụp đổ băng và đá tại khu vực sông băng, tạo ra dòng nước, bùn và đá khổng lồ đổ xuống hạ lưu. Đánh giá ban đầu từng cho rằng một trận động đất có thể là nguyên nhân, nhưng các phân tích sau đó tập trung vào hiện tượng sụp đổ băng đá. Các chuyên gia đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra thêm một đợt lũ nếu khối đất đá vẫn tiếp tục chắn dòng sông ở khu vực thượng nguồn.

Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ấn Độ (NDRF) được đặt trong tình trạng cảnh giác cao do lo ngại dòng lũ từ Nepal có thể đổ xuống sông Gandak, ảnh hưởng tới các khu vực thuộc bang Bihar và Uttar Pradesh.

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