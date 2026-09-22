Lũ sông Đồng Nai trên báo động 2, thượng nguồn tiếp tục mưa lớn

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, hiện nước lũ trên sông Đồng Nai và một số sông ở Trung bộ đang lên do mưa lớn trên diện rộng, nhất là khu vực thượng nguồn.

Cục Khí tượng - thủy văn thông tin, sáng 22-9, lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài (TP Đồng Nai) trên mức báo động 2. Trong khi, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to trong vòng 3 ngày tới, làm gia tăng nguy cơ lũ, ngập lụt và sạt lở tại một số lưu vực sông.

Nước lũ trên sông Đồng Nai. Ảnh minh họa: XUÂN TRUNG

Cụ thể, lúc 7 giờ ngày 22-9, mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài là 112,51m, cao hơn 0,01m so với mức báo động 2. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục dao động trên mức báo động 2.

Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng, thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai qua TP Đồng Nai. Lũ có thể ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, khu vực Nam bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam Trung bộ trong 3 ngày tới (22 đến 24-9) là cao điểm của đợt mưa này.

Ngày và đêm 22-9, phía Tây các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam bộ (bao gồm lưu vực sông Đồng Nai) tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to trên 150mm. Ngày và đêm 23-9, mưa vừa, mưa to tiếp tục xảy ra tại Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam bộ, có nơi xuất hiện mưa với cường suất trên 100mm trong 3 giờ.

Từ ngày 22 đến 25-9, trên các sông từ TP Huế đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Hiện mực nước các sông trong khu vực phổ biến dưới báo động 1, riêng sông La Ngà tại trạm Tà Pao ở mức 119,34m, trên báo động 1 là 0,34m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở TP Huế, sông suối nhỏ và thượng lưu các sông chính từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng có khả năng lên mức báo động 1 đến 2. Đỉnh lũ hạ lưu các sông: Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn - Hà Thanh, Ba, Sê San, Srêpốk có thể dao động trên dưới báo động 1. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng.

PHÚC HẬU