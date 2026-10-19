Vì sao nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao hơn cho thương hiệu mạnh, Masan Consumer có lợi thế gì?

Sản phẩm của Masan Consumer (HOSE: MCH) đã hiện diện tại khoảng 98% hộ gia đình Việt Nam. Khi dư địa mở rộng độ phủ không còn nhiều, doanh nghiệp tìm động lực tăng trưởng từ việc phục vụ thêm nhu cầu của người tiêu dùng, đưa nhiều sản phẩm hơn vào mỗi điểm bán, phát triển phân khúc cao cấp và mở rộng ra thị trường quốc tế.

Từ độ phủ rộng đến bán nhiều sản phẩm hơn

Từ nước mắm Nam Ngư, tương ớt CHIN-SU đến mì Omachi hay nước tăng lực Wake-Up 247, nhiều thương hiệu của Masan Consumer đã trở nên quen thuộc trong đời sống hằng ngày của người Việt. Với sản phẩm hiện diện tại khoảng 98% hộ gia đình, doanh nghiệp có lợi thế từ những thương hiệu được xây dựng qua nhiều năm.

Bộ gia vị CHIN-SU

Sức mạnh thương hiệu còn được ghi nhận qua những danh hiệu gần đây. Ngày 13/10, CHIN-SU được trao giải Thương hiệu Vàng TPHCM, tiếp đó được vinh danh Thương hiệu quốc gia vào ngày 16/10. Đây là những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của thương hiệu gia vị Việt, đồng thời tạo thêm nền tảng để CHIN-SU mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế.

Khi đã tiếp cận gần như toàn bộ hộ gia đình Việt Nam, Masan Consumer tìm kiếm tăng trưởng bằng cách phục vụ thêm nhu cầu của khách hàng hiện hữu. Một gia đình có thể sử dụng nước mắm hoặc tương ớt của doanh nghiệp, nhưng vẫn lựa chọn thương hiệu khác khi mua mì ăn liền, đồ uống hay sản phẩm chăm sóc gia đình.

Để khai thác cơ hội này, Masan Consumer đang tăng số lượng sản phẩm tại mỗi điểm bán thông qua chương trình Retail Supreme. Đến cuối quý II/2026, doanh nghiệp tiếp cận khoảng 550.000 điểm bán trên toàn quốc, với bình quân 5,7–5,8 sản phẩm tại mỗi điểm bán và mục tiêu nâng lên khoảng 7 sản phẩm.

Không dừng lại ở gia vị, CHIN-SU kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Chẳng hạn, một cửa hàng đang bán nước mắm CHIN-SU có thể giới thiệu thêm mì Omachi, nước tăng lực Wake-Up 247 hoặc sản phẩm chăm sóc gia đình. Cách làm này giúp MCH tăng doanh thu từ mạng lưới hiện hữu, đồng thời đưa sản phẩm mới đến người tiêu dùng nhanh hơn.

Song song đó, doanh nghiệp phát triển các sản phẩm có giá trị cao hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng về chất lượng, hương vị và sự tiện lợi. Omachi mở rộng từ mì ăn liền sang các lựa chọn bữa ăn tiện lợi, trong khi CHIN-SU tiếp tục phát triển các dòng gia vị và nước xốt phục vụ nhu cầu nấu nướng.

Những hướng đi này được triển khai trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Masan Consumer duy trì tăng trưởng hai chữ số. Theo thông tin sơ bộ quý III/2026, doanh thu doanh nghiệp tăng khoảng 16% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cũng tăng hai chữ số.

Vì sao nhà đầu tư đánh giá cao thương hiệu và hệ thống phân phối?

Trong phân tích công bố ngày 24/7/2026, BDA Partners, tổ chức tư vấn ngân hàng đầu tư quốc tế, nhận định các thương vụ mua bán và sáp nhập trong ngành tiêu dùng Việt Nam đang trở nên chọn lọc hơn.

Thay vì chỉ tìm kiếm doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến sức mạnh thương hiệu, độ phủ phân phối và khả năng mở rộng kinh doanh. Theo BDA Partners, những doanh nghiệp sở hữu thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng và mạng lưới phân phối rộng có thể được bên mua đánh giá cao hơn, bởi đây là những lợi thế cần nhiều thời gian và nguồn lực để xây dựng.

Xu hướng này càng đáng chú ý khi thị trường bán lẻ Việt Nam đang thay đổi. BDA Partners dẫn số liệu cho thấy kênh bán lẻ hiện đại chiếm gần một phần ba doanh số bán lẻ năm 2025, trong khi thương mại điện tử đóng góp hơn 10%. Điều đó đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả qua nhiều kênh bán hàng.

Mạng lưới bán hàng giúp Masan Consumer chuyển sức mạnh thương hiệu thành độ tiếp cận sâu hơn tại các điểm bán

Đặt trong bối cảnh này, danh mục thương hiệu quen thuộc cùng mạng lưới khoảng 550.000 điểm bán là những lợi thế đáng chú ý của Masan Consumer. Không chỉ giúp sản phẩm tiếp cận người mua, hệ thống phân phối sẵn có còn tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển thêm ngành hàng và giới thiệu sản phẩm mới.

Tuy nhiên, giá trị của những lợi thế này không chỉ nằm ở quy mô hiện tại, mà còn ở khả năng chuyển độ phủ thương hiệu và mạng lưới bán hàng thành tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trong những năm tới.

Mở rộng ra quốc tế, tìm thêm dư địa tăng trưởng

Bên cạnh thị trường nội địa, Masan Consumer đang đẩy mạnh chiến lược đưa thương hiệu Việt ra thế giới. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng tỷ trọng doanh thu quốc tế từ khoảng 5% năm 2025 lên 15–20% vào năm 2030.

Với những thương hiệu như CHIN-SU, cơ hội không chỉ nằm ở việc phục vụ cộng đồng người Việt ở nước ngoài mà còn ở khả năng giới thiệu gia vị và hương vị Việt đến người tiêu dùng bản địa.

Không dừng lại ở gia vị, CHIN-SU kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Theo Masan, các sản phẩm CHIN-SU và Nam Ngư đã hiện diện tại một số hệ thống bán lẻ quốc tế như Costco và Woolworths, đồng thời tiếp cận khách hàng qua các nền tảng thương mại điện tử như Amazon, Weee! và Coupang.

Để mở rộng tại các thị trường này, doanh nghiệp cần tiếp tục nghiên cứu khẩu vị địa phương, phát triển sản phẩm phù hợp và xây dựng hệ thống phân phối hiệu quả. Đây là cơ hội tăng trưởng dài hạn, nhưng cũng đòi hỏi thời gian và đầu tư để cạnh tranh với các thương hiệu quốc tế.

Với Masan Consumer, độ phủ 98% hộ gia đình không có nghĩa dư địa tăng trưởng đã cạn. Từ việc bán thêm sản phẩm tại mỗi điểm bán, phát triển các ngành hàng có giá trị cao hơn đến mở rộng thị trường quốc tế, doanh nghiệp đang tìm cách khai thác sâu hơn những lợi thế đã xây dựng.