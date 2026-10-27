WinCommerce ra mắt WiN ON, thí điểm thận trọng trước khi mở rộng

WinCommerce – Công ty thành viên của Tập đoàn Masan, đã đưa 8 cửa hàng tiện lợi WiN ON đầu tiên đi vào hoạt động thí điểm tại Hà Nội và TPHCM, mang đến lựa chọn mới cho những người trẻ có nhu cầu ăn uống, mua sắm nhanh và tìm kiếm một điểm dừng chân giữa nhịp sống đô thị.

Thị trường cửa hàng tiện lợi còn nhiều dư địa tăng trưởng

Tháng 10-2026, WinCommerce (thành viên Tập đoàn Masan) chính thức ra mắt thí điểm chuỗi cửa hàng tiện lợi WiN ON tại Hà Nội và TPHCM.

Mặt tiền một cửa hàng WiN On tại phố Tràng Thi, Hà Nội với tông cam chủ đạo, cửa kính lớn và băng ghế dài

Việc gia nhập phân khúc cửa hàng tiện lợi (CVS) diễn ra trong bối cảnh quá trình đô thị hóa và nhịp sống ngày càng nhanh đang làm thay đổi thói quen tiêu dùng. Với nhiều người trẻ thành thị, nhu cầu về một bữa ăn nóng, ly nước hay những sản phẩm thiết yếu có thể mua ngay khi cần ngày càng trở nên phổ biến. Sự thuận tiện không chỉ nằm ở vị trí cửa hàng mà còn ở khả năng đáp ứng nhanh nhiều nhu cầu trong ngày, từ sáng sớm đến tối muộn.

Xu hướng này cũng đang tạo động lực cho các mô hình bán lẻ quy mô nhỏ. Theo NielsenIQ, tính đến tháng 3/2026, các chuỗi bán lẻ hiện đại lớn tại Việt Nam đạt 13.815 điểm bán, tăng 24% so với cùng kỳ. Trong đó, số lượng cửa hàng tiện lợi tăng khoảng 7%, cao hơn mức tăng khoảng 3% của siêu thị. Thị trường hiện có hơn 1.500 cửa hàng tiện lợi, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TPHCM, với sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế như Circle K, GS25, FamilyMart, MINISTOP và 7-Eleven.

WiN ON - thương hiệu CVS của nhà bán lẻ Việt Nam

Dù vậy, so với các thị trường phát triển trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan, mô hình CVS tại Việt Nam vẫn còn dư địa mở rộng. Quá trình đô thị hóa cùng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng của người trẻ được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của phân khúc này. Với Masan, WiN ON là mảnh ghép bán lẻ tiếp theo nhằm mở rộng khả năng phục vụ những nhu cầu nhỏ nhưng lặp lại thường xuyên trong đời sống hằng ngày của giới trẻ Việt Nam tại đô thị, đặc biệt là nhu cầu “ăn nhanh – mua ngay – tiện lợi mọi lúc”.

Khác biệt từ khẩu vị Việt và trải nghiệm cửa hàng

Trong một thị trường có sự hiện diện của nhiều chuỗi quốc tế, WiN ON được phát triển theo định hướng trở thành thương hiệu cửa hàng tiện lợi của người Việt, phục vụ người Việt, với sản phẩm và trải nghiệm phù hợp khẩu vị, thói quen và nhịp sống của khách hàng trong nước.

Một trong những điểm nhấn của mô hình là danh mục đồ ăn chế biến sẵn (Ready-to-Eat), kết hợp các món Á – Âu với ẩm thực đường phố Việt Nam. Khách hàng có thể lựa chọn bánh mì chả cá, cơm tấm, bún mọc, cơm nắm bò sốt vang, cùng những thức uống quen thuộc như trà tắc, nước ép rau má, trà sen kem muối ở miền Nam hay trà sen cốm non ở miền Bắc.

Việc đưa các món ăn quen thuộc vào mô hình cửa hàng tiện lợi hiện đại hướng tới đáp ứng nhu cầu về bữa ăn nhanh, ngon miệng, an tâm về chất lượng và có mức giá phù hợp để sử dụng thường xuyên.

Thiết kế trẻ trung, năng động bên trong cửa hàng

Bên cạnh sản phẩm, WiN ON chú trọng phát triển không gian cửa hàng như một điểm dừng chân để khách hàng mua sắm, ăn uống, gặp gỡ bạn bè và nghỉ ngơi giữa nhịp sống đô thị. Không gian được lấy cảm hứng từ phố phường và những nét văn hóa Việt Nam, với sự tư vấn của Malherbe – công ty thiết kế đến từ Pháp, từng hợp tác với các thương hiệu như Dior và Louis Vuitton. Phong cách thiết kế hiện đại, trẻ trung kết hợp cùng các chất liệu văn hóa bản địa nhằm tạo nên trải nghiệm gần gũi với người tiêu dùng Việt.

Phía sau những trải nghiệm tại cửa hàng là nền tảng dữ liệu và sự am hiểu người tiêu dùng, năng lực chuỗi cung ứng, kinh nghiệm vận hành mạng lưới bán lẻ quy mô lớn cùng hệ sinh thái thương hiệu tiêu dùng – bán lẻ của Masan. Đây là những lợi thế cần thời gian, quy mô và năng lực thực thi để tích lũy, không dễ sao chép trong thời gian ngắn.

Thử nghiệm có kiểm soát, chỉ mở rộng khi chứng minh hiệu quả

Dù đánh giá tích cực tiềm năng của thị trường cửa hàng tiện lợi, WinCommerce lựa chọn triển khai WiN ON với quy mô ban đầu giới hạn, thay vì mở rộng nhanh ngay từ đầu.

Cửa hàng WiN ON tại 60 Mạc Thị Bưởi, TPHCM

8 cửa hàng ra mắt trong tháng 10-2026 là những điểm bán thí điểm, nơi doanh nghiệp theo dõi phản hồi của khách hàng và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình. Từ danh mục sản phẩm, chất lượng bữa ăn, trải nghiệm mua sắm đến hiệu quả kinh tế của từng cửa hàng, các yếu tố đều được kiểm chứng bằng dữ liệu vận hành thực tế trước khi đưa ra quyết định mở rộng.

Cách tiếp cận này nhất quán với định hướng tăng trưởng có lợi nhuận và kỷ luật phân bổ vốn mà WinCommerce đang theo đuổi. Doanh nghiệp ưu tiên kiểm soát nguồn lực đầu tư ban đầu, trong khi các hoạt động bán lẻ cốt lõi tiếp tục giữ vai trò trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng.