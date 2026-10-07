Mưa lớn dịch chuyển dần lên phía Bắc Trung bộ

Vùng mưa lớn có xu hướng dịch dần lên phía Bắc của Trung bộ trong những ngày tới.

Chuyên gia khí tượng thông tin về tình hình mưa lớn ở miền Trung. Clip: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp chiều 7-10

Chiều 7-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ nay đến hết đêm 8-10, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn, với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm. Tại TP Huế và TP Đà Nẵng có thể xuất hiện những điểm cục bộ mưa rất to trên 500mm. Từ ngày 9-10, mưa lớn ở khu vực này có xu hướng giảm dần.

Chi cục Thủy lợi và biến đổi khí hậu TP Huế hướng dẫn người dân sử dụng thông tin cảnh báo thiên tai qua điện thoại thông minh và tờ rơi. Ảnh minh hoạ: VĂN THẮNG

Tuy nhiên, vùng mưa lớn có xu hướng dịch dần lên phía Bắc của Trung bộ trong những ngày tới. Từ gần sáng và ngày 8-10, khu vực Quảng Trị sẽ có mưa vừa, mưa to trở lại. Từ đêm 8-10, mưa lớn tiếp tục dịch chuyển đến Hà Tĩnh, sau đó mở rộng dần đến Nghệ An và Thanh Hóa.

Từ ngày 9 đến 10-10, mưa lớn tập trung ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, với lượng mưa phổ biến 40-100mm trong 24 giờ, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm trong 24 giờ. Từ ngày 11-10, mưa lớn ở khu vực này có xu hướng giảm dần.

Trong đêm 7-10 và ngày 8-10, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa vừa, rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Về diễn biến mưa trong 24 giờ qua, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, tính đến 15 giờ ngày 7-10, mưa lớn tập trung ở khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến 50-100mm. Riêng phía Nam TP Huế và TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to, phổ biến 100-200mm. Một số nơi ở TP Huế đã ghi nhận lượng mưa trên 250mm.

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