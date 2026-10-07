Mưa lớn kéo dài, Huế dự trữ gạo, mì ăn liền để ứng phó

Hồ thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ điều tiết xả nước để chủ động ứng phó mưa lớn

Sáng 7-10, ông Đặng Văn Hòa, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi và biến đổi khí hậu TP Huế cho biết, lượng mưa phổ biến từ 150 - 250mm tại các trạm Vrain kéo dài từ 19 giờ ngày 5 đến 7 giờ ngày 7-10. Trong đó, đỉnh Bạch Mã ghi nhận 501mm, Giang Hải 455mm, Cảng Chân Mây 381mm và Đồn Biên phòng Cảng Chân Mây 365mm...

Dự báo TP Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to, với tổng lượng mưa trong 24 - 48 giờ tới phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 500mm.

Chi cục Thủy lợi và biến đổi khí hậu TP Huế hướng dẫn người dân sử dụng thông tin cảnh báo thiên tai qua điện thoại thông minh và tờ rơi

Mưa lớn tại TP Huế có khả năng kéo dài trong những ngày tới, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá tại khu vực đồi núi và ven các sông, suối nhỏ. Các khu vực được cảnh báo gồm các phường, xã: A Lưới 1 - 5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô...

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu các đơn vị quản lý hồ thủy điện và hồ thủy lợi trên địa bàn căn cứ lưu lượng nước đến hồ và tình hình mưa lớn để điều tiết hồ chứa, hạn chế ngập lụt tại vùng hạ du.

Hiện hồ thủy điện Hương Điền đang điều tiết qua tràn và tuabin với tổng lưu lượng từ 250-500m³/s, tùy thuộc tình hình nước đến hồ, nhằm bảo đảm an toàn công trình và chủ động ứng phó với mưa lớn. Hồ Tả Trạch điều tiết nước về hạ du sông Hương từ 10 giờ ngày 4-10 với tổng lưu lượng xả từ 190-230m³/s, trong đó lưu lượng qua cửa cống xả sâu từ 110-150m³/s, qua nhà máy thủy điện là 80m³/s.

Chi cục Thủy lợi và biến đổi khí hậu TP Huế hướng dẫn người dân sử dụng thông tin cảnh báo thiên tai

Để bảo đảm nguồn hàng phục vụ người dân khi có thiên tai, Sở Công Thương TP Huế vận động các doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai. Trước mắt, dự trữ gồm 10.000kg gạo, 10.000 thùng mì ăn liền, 5.000 lốc sữa tươi tiệt trùng và 100.000 chai nước uống đóng chai 500ml, sẵn sàng phục vụ công tác cứu trợ thiên tai.

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VĂN THẮNG