Mỹ thâm hụt ngân sách gần 2.000 tỷ USD

Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 16-10 cho thấy thâm hụt ngân sách nước này trong năm tài khóa 2026 lên tới 1.992 tỷ USD, tăng khoảng 12% so với năm tài khóa trước.

Bảng điện tử hiển thị mức nợ công của Mỹ tại thủ đô Washington D.C., ngày 30-8-2026. Ảnh: JEMAL COUNTESS/GETTY IMAGES

Đây là mức thâm hụt ngân sách hàng năm cao thứ 3 trong lịch sử Mỹ, chỉ sau năm 2020 và 2021, khi chính phủ liên bang chi hàng ngàn tỷ USD để kích thích kinh tế giữa đại dịch Covid-19. Năm tài khóa 2025, mức thâm hụt là 1.775 tỷ USD.

Theo báo cáo, an sinh xã hội là khoản chi lớn nhất của Chính phủ Mỹ, đạt gần 1.700 tỷ USD trong năm tài khóa 2026, tăng so với mức khoảng 1.600 tỷ USD của năm trước.

Nợ công ngày càng tăng gây sức ép lên tình hình tài chính quốc gia, đồng thời làm gia tăng lo ngại trong giới giao dịch trái phiếu chính phủ.

MINH CHÂU