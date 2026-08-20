Nợ công của Mỹ vượt 40.000 tỷ USD

Bộ Tài chính Mỹ cho biết nợ của Chính phủ nước này đã vượt mốc 40.000 tỷ USD, thiết lập thêm cột mốc kỷ lục về quy mô thâm hụt.

Đồng hồ nợ công của Mỹ theo thời gian thực. Ảnh: US DEBT CLOCK

Tính đến ngày 18-8, tổng nợ công của Mỹ lên 40.050 tỷ USD, chỉ khoảng 4,5 năm sau khi vượt mốc 30.000 tỷ USD.

Thâm hụt ngân sách kéo dài cùng các gói kích thích kinh tế trong đại dịch Covid-19 khiến tỷ lệ nợ công so với quy mô nền kinh tế tiến gần 100%. 10 năm trước, tổng nợ công của Mỹ ở mức 19.400 tỷ USD.

Trong báo cáo tài chính hàng tháng mới nhất, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, thâm hụt ngân sách tháng 7 lên tới 432,3 tỷ USD, mức cao nhất theo tháng kể từ tháng 3-2021. Tính từ đầu năm tài khóa, thâm hụt đã gần 1.800 tỷ USD, cao hơn cùng kỳ năm trước.

Tình hình tài khóa của Mỹ đang tác động rõ hơn đến thị trường. Ngày 19-8, Bộ Tài chính Mỹ thông báo tăng quy mô mua lại trái phiếu dài hạn, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh từ cuối tháng 6.

Tuy nhiên, những lo ngại về nợ công, thâm hụt ngân sách, lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành liên quan đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), phần bù kỳ hạn tăng và nghi ngờ về cam kết chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã đẩy lợi suất tăng.

Trong bối cảnh FED vẫn thận trọng điều chỉnh lãi suất, chi phí vay của Chính phủ Mỹ tăng vọt. Chi phí trả lãi nợ năm nay đã gần 1.200 tỷ USD, chỉ sau khoản chi an sinh xã hội và chương trình bảo hiểm y tế liên bang Medicare.

VIỆT LÊ