Thế giới

Iraq tổ chức kỷ niệm ngày Mỹ rút quân

SGGPO

Hãng tin Rudaw (Iraq) đưa tin, ngày 30-9, Chính phủ Iraq sẽ tổ chức kỷ niệm ngày Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Iraq.

Lực lượng an ninh Iraq tại thủ đô Baghdad, Iraq. Ảnh: EPA
Lực lượng an ninh Iraq tại thủ đô Baghdad, Iraq. Ảnh: EPA

Theo kênh Al Jazeera, lễ kỷ niệm có tên Ngày chủ quyền, dự kiến diễn ra từ ngày 30-9 đến 3-10-2026 (giờ địa phương). Theo hãng tin Rudaw, người dân ở thủ đô Baghdad (Iraq) bày tỏ niềm vui và hy vọng “đất nước có thể thiết lập sự ổn định, thống nhất mà không cần đến lực lượng nước ngoài”. Theo dự kiến, một “hội nghị chủ quyền lớn” sẽ được tổ chức vào ngày 1-10 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi.

Năm 2024, Chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden đã nhất trí thông qua việc rút quân hoàn toàn khỏi Iraq. Sau 23 năm kể từ khi lực lượng do Mỹ dẫn đầu lật đổ Chính phủ Iraq của Tổng thống Saddam Hussein, dẫn đến hàng loạt biến động tại quốc gia Trung Đông (đỉnh điểm là sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng-IS), hơn 4.500 lính Mỹ đã thiệt mạng do giao tranh.

Dù việc Mỹ rút quân được phần lớn người dân Iraq ủng hộ, vẫn có nhiều ý kiến lo ngại rằng lực lượng an ninh Iraq được Mỹ huấn luyện khó có thể duy trì được sự ổn định trong nước.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Iraq Mỹ Rút quân Ngày chủ quyền

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