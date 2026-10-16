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Nam sinh điều khiển xe điện bằng chân bị tịch thu phương tiện

SGGPO

Ngày 16-10, Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM phối hợp với Công an xã Hồ Tràm xử lý nam sinh dùng chân điều khiển xe điện.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một nam thanh niên dùng chân điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường tỉnh 328.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT số 2 đã phối hợp với Công an xã Hồ Tràm tiến hành xác minh danh tính người điều khiển.

Video: Nam sinh dùng chân điều khiển xe điện trên đường

Theo đó, người điều khiển là N.C.N.A. (sinh năm 2012, trú tại xã Hồ Tràm, TPHCM), hiện là học sinh lớp 9 một trường THCS trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, A. thừa nhận đã dùng chân điều khiển xe máy điện, lưu thông trên đường tỉnh 328, vào lúc hơn 22 giờ ngày 13-10.

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Hình ảnh A. điều khiển xe bằng chân. Ảnh: CATP

Đội CSGT số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam sinh, đồng thời tịch thu phương tiện theo quy định.

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Lực lượng chức năng làm việc với nam sinh và phụ huynh. Ảnh: CATP

Phòng PC08 khuyến cáo học sinh chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tuyệt đối không buông tay, dùng chân điều khiển phương tiện hoặc biểu diễn nguy hiểm khi lưu thông. Phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và lựa chọn phương tiện phù hợp với độ tuổi theo quy định.

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NGUYỄN TÂN

Từ khóa

Xe Điện Chân CSGT Nam Sinh Bằng Chân

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