Ngành giáo dục phường Tân Hưng giữ vững chất lượng, đẩy mạnh chuyển đổi số

Bí thư Đảng ủy phường Tân Hưng Hoàng Minh Tuấn Anh và Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Kim Thanh tri ân các nhà giáo nguyên là cán bộ quản lý trường, nay đã thôi nhiệm vụ quản lý

Trong năm học vừa qua, dù có nhiều thay đổi trong tổ chức hành chính và quản lý nhà nước, ngành giáo dục phường vẫn duy trì ổn định hoạt động dạy và học, đạt nhiều thành tích tại các hội thi cấp thành phố, quốc gia; đồng thời từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương pháp giảng dạy.

Đại diện trường học trình bày tham luận tại hội nghị

Cụ thể, khối mầm non đạt 5 giải tại các hội thi cấp thành phố; cấp tiểu học, học sinh đạt 51 lượt thành tích tại các hội thi, giải đấu cấp quốc gia và thành phố; học sinh trung học cơ sở đạt 122 lượt thành tích về văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thể dục thể thao. Riêng kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, học sinh đoạt 28 giải, gồm 1 giải nhất, 8 giải nhì và 19 giải ba. Giáo viên trung học cơ sở đoạt 7 giải cấp thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Nguyễn Thị Kim Thanh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cơ sở giáo dục, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn. Theo bà Nguyễn Thị Kim Thanh, năm học 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục.

Lãnh đạo phường Tân Hưng tặng giấy biểu dương các nhà giáo có thành tích tiêu biểu trong năm học 2025-2026

Trong điều kiện đó, chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững; chuyển đổi số từng bước được đẩy mạnh trong các cơ sở giáo dục. Nhiều trường chủ động xây dựng học liệu số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, triển khai giáo dục STEM, STEAM và đổi mới phương pháp giảng dạy.

Hệ sinh thái Giáo dục Tân Hưng được thành lập với sự tham gia của 33 cơ sở giáo dục. Thông qua các hoạt động kết nối, hội thảo chuyển đổi số, tập huấn chuyên môn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hệ sinh thái bước đầu tạo không gian hợp tác, chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm giữa các đơn vị.

Lãnh đạo phường Tân Hưng tuyên dương các em học sinh có thành tích tiêu biểu tại các kỳ thi, hội thi cấp thành phố

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành giáo dục phường vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Quy mô học sinh tại một số trường lớn, áp lực về phòng học và sĩ số còn cao; cơ cấu giáo viên theo bộ môn chưa đồng bộ; cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đổi mới giáo dục. Mức độ chuyển đổi số giữa các đơn vị chưa đồng đều. Công tác bảo đảm an toàn trường học, an toàn thực phẩm, phòng, chống bạo lực học đường và xử lý phản ánh của phụ huynh, dư luận cũng cần tiếp tục được chấn chỉnh.

Để thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Kim Thanh đề nghị các cơ sở giáo dục nâng cao hiệu quả quản lý, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm công khai, minh bạch trong tuyển sinh, quản lý đội ngũ, tài chính và các khoản thu, chi…

Các thầy cô và các em học sinh được biểu dương chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo địa phương

Phòng Văn hóa - Xã hội tập trung rà soát, tham mưu giải pháp bổ sung giáo viên, nhất là ở các bộ môn còn thiếu; đề xuất đầu tư, sửa chữa, nâng cấp trường lớp và trang thiết bị dạy học. Cùng với đó, các cơ sở giáo dục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, học liệu số, giáo dục STEM, STEAM; chuẩn hóa dữ liệu ngành, nâng cao năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và từng bước triển khai lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Hệ sinh thái giáo dục Tân Hưng cần chuyển từ kết nối, chia sẻ sang thực hiện các chương trình, sản phẩm giáo dục cụ thể, có kết quả đo lường được.

Tại hội nghị, UBND phường tri ân 4 nhà giáo nguyên là cán bộ quản lý trường học đã thôi nhiệm vụ quản lý theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường lớp; tặng giấy biểu dương 66 nhà giáo có thành tích tiêu biểu trong năm học 2025-2026; đồng thời tuyên dương 67 cá nhân là các giáo viên hướng dẫn và học sinh đã có thành tích tiêu biểu tại các kỳ thi, hội thi cấp thành phố.

BẢO HÂN