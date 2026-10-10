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Phường Tân Hưng gặp mặt, vinh danh doanh nghiệp

SGGPO

Chiều 9-10, UBND phường Tân Hưng (TPHCM) phối hợp với Hội Doanh nghiệp phường Tân Hưng (TAHUBA) tổ chức chương trình gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân năm 2026, chủ đề “Chính quyền đồng hành – Doanh nghiệp phát triển”.

Chương trình diễn ra nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 – 13-10-2026), nhằm ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác kinh doanh.

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Ban tổ chức trao giấy chứng nhận hội viên cho các doanh nghiệp

Tại chương trình, ban tổ chức trao giấy chứng nhận hội viên, vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho hoạt động an sinh xã hội; thông tin về quá trình xây dựng, phát triển và định hướng hoạt động của TAHUBA. Các doanh nghiệp cũng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và cơ hội hợp tác.

Chính quyền phường Tân Hưng lắng nghe, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc kết nối giữa chính quyền, hội doanh nghiệp và doanh nhân hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường.

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Các hội viên Hội Doanh nghiệp phường Tân Hưng chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Với định hướng lấy hội viên làm trung tâm, TAHUBA tiếp tục làm cầu nối giữa các doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với chính quyền; khuyến khích doanh nhân gắn phát triển sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm xã hội, đóng góp cho địa phương.

P.V

Từ khóa

Phường Tân Hưng gặp mặt vinh danh doanh nghiệp

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