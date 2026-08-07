Người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược quan trọng, đóng góp vào sự phát triển đất nước

Chiều 7-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) và Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới.

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: MINH DUY

Đổi mới về tư duy

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã nhấn mạnh những điểm mới quan trọng của Nghị quyết 23. Trong đó, người Việt Nam ở nước ngoài được coi là nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Điểm mới nữa là, nếu như trước đây ngành ngoại giao chỉ tập trung vào việc vận động, tập hợp, chăm lo, thì tại Nghị quyết 23, ngành ngoại giao phải kiến tạo các cơ chế, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào hành trình hội nhập, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

​Về nhiệm vụ, giải pháp và phương thức triển khai, Nghị quyết 23 có nhiều điểm mới quan trọng: Nghị quyết nhấn mạnh việc phát huy các nguồn lực chiến lược của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước, đặc biệt trong các lĩnh vực: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học và hệ sinh thái khởi nghiệp.

​Nghị quyết 23 yêu cầu phải xây dựng một cơ sở dữ liệu, xây dựng mạng lưới và hệ sinh thái toàn cầu để kết nối chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.

Nghị quyết 23 đã chuyển từ định hướng khuyến khích đồng bào đóng góp xây dựng quê hương đất nước sang tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng hơn, trực tiếp hơn vào quá trình phát triển đất nước, thông qua việc góp ý xây dựng chủ trương, chính sách, tham gia vào các chương trình phát triển quốc gia, các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp.

​Nghị quyết 23 cũng đề cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, là lực lượng góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Nghị quyết khẳng định kiều bào là lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, các hoạt động lợi dụng người Việt Nam ở nước ngoài để chống phá đất nước.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài với vai trò "đại sứ" văn hóa đất nước và con người Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của cộng đồng tại nước sở tại.

Đối với Kết luận số 49-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW, nâng cao chất lượng, hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp. Kết luận 49 cũng nêu rõ quan điểm phát huy tối đa vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài.

Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài

Tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, đề xuất những giải pháp nhằm huy động tốt nhất nguồn lực người Việt tại Nhật Bản, như: hình thành các mạng lưới chuyên gia, doanh nhân theo từng lĩnh vực; kết nối với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong nước; xây dựng các mạng lưới trên phạm vi toàn cầu gắn với chương trình phát triển của đất nước; xây dựng cơ sở dữ liệu số về chuyên gia, các nhà khoa học, doanh nhân, mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài.

Nêu những khó khăn của cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Campuchia, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ, đề xuất báo cáo các cấp có thẩm quyền về việc có ngân sách hỗ trợ khi chính quyền Campuchia triển khai di dời số bà con sinh sống trên khu vực Biển Hồ và các dòng sông; khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các dự án nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, nuôi trồng thủy sản để kiến tạo vùng sinh kế cho bà con; giải quyết giấy tờ pháp lý cho bà con cộng đồng người Việt tại Campuchia trong thời gian tới.

Chia sẻ thông tin về cộng đồng lớn người Việt tại Hoa Kỳ với rất nhiều doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, chính trị gia, ông Hoàng Thùy Dương, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Houston, bang Texas, Hoa Kỳ đề xuất xây dựng một chương trình dạy tiếng Việt hiện đại, linh hoạt cho người Việt trẻ tại nước ngoài; có chính sách đột phá để cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ thực sự trở thành một nguồn lực, cùng đóng góp cho đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

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