Ngoại giao khoa học công nghệ phát huy vai trò mở đường, kết nối và kiến tạo

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, chiều 5-8, tại phiên họp với chủ đề “Ngoại giao khoa học công nghệ góp phần kiến tạo năng lực phát triển quốc gia”, đại diện các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp đã thảo luận các biện pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học - công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu đề dẫn. Ảnh: Vietnam+

Phát biểu khai mạc phiên họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, ngoại giao KH-CN được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò mở đường, kết nối và kiến tạo, nâng cao năng lực KH-CN, thúc đẩy nội lực quốc gia, bảo đảm an ninh công nghệ và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế trong thời kỳ mới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: HÀ NGUYỄN

GS-TS Trần Hồng Thái, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề xuất, cơ quan đại diện ở nước ngoài cần phát huy vai trò đầu mối để tìm kiếm đúng chuyên gia, đúng phòng thí nghiệm, đúng tổ chức và đúng nguồn lực. Cùng với đó, các cơ quan này cần được cung cấp thông tin thường xuyên về nhu cầu công nghệ trọng điểm trong nước để kết nối chính xác.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại phiên họp. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, TPHCM xác định đổi mới sáng tạo không thể chỉ dựa vào nguồn lực trong nước.

Để kết nối nhanh hơn với thế giới, thu hút được công nghệ, nhân tài, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề xuất chuyển dịch tư duy từ thu hút vốn sang thu hút tri thức và hệ sinh thái, đồng thời, kiến nghị xây dựng mạng lưới ngoại giao công nghệ quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên gia toàn cầu và các diễn đàn kết nối định kỳ. TPHCM cam kết tiên phong thí điểm các mô hình hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các quỹ quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Phát biểu kết luận phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, nhấn mạnh định hướng đối ngoại phải chuyển từ tư duy mở rộng quan hệ sang chuyển hóa các quan hệ đó thành động lực và nguồn lực thực chất; nâng cao năng lực KH-CN nội sinh, chuyển trọng tâm sang thu hút trí thức, công nghệ và bám sát nhu cầu ưu tiên của đất nước. Kết quả phải là công nghệ được làm chủ, nhân lực được đào tạo, các trung tâm nghiên cứu phát triển được hình thành và sản phẩm được thương mại hóa.

HÀ NGUYỄN