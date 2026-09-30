Nha Khoa Kim trao đổi kinh nghiệm vận hành với hệ thống nha khoa Australia

Nha Khoa Kim vừa đón đoàn Pacific Smiles Dental, hệ thống nha khoa có hơn 110 cơ sở tại Australia, đến tham quan và trao đổi kinh nghiệm. Chuyến làm việc tập trung vào chuẩn hóa vận hành chuỗi phòng khám, ứng dụng công nghệ số, quản trị trải nghiệm khách hàng và bảo đảm an toàn điều trị.

Phái đoàn Pacific Smiles Dental trực tiếp tham quan và trao đổi kinh nghiệm chuẩn hóa vận hành tại Nha Khoa Kim

Đoàn khách có ông Chris Yoo, bác sĩ Michael Caristo cùng các thành viên Pacific Smiles Dental. Theo Nha Khoa Kim, cuộc trao đổi là dịp để hai bên chia sẻ cách duy trì chất lượng dịch vụ khi hệ thống mở rộng quy mô.

Nếu quy mô giúp một hệ thống tiếp cận nhiều khách hàng hơn, thì chuyên sâu mới là yếu tố quyết định chất lượng điều trị được kiểm soát như thế nào. Tại Nha Khoa Kim, bên cạnh các dịch vụ nha khoa tổng quát, ba nhóm dịch vụ đang được phát triển theo hướng này.

Với “Niềng răng đẹp đúng lộ trình”, khách hàng được xây dựng phác đồ cá nhân hóa và lộ trình 5 giai đoạn ngay từ đầu. Tiến độ được theo dõi, đối chiếu với kế hoạch; hệ thống cảnh báo sai lệch kết hợp Hội đồng Y khoa hỗ trợ bác sĩ kiểm soát hành trình chỉnh nha. AI cũng được ứng dụng để mô phỏng kết quả, giúp người điều trị hình dung rõ hơn mục tiêu trước khi bắt đầu.

Ở dịch vụ “Răng sứ sạch đẹp tỷ lệ vàng”, câu chuyện không dừng ở một hàm răng trắng. Nha Khoa Kim kiểm soát từ phôi sứ chính hãng, scan kỹ thuật số đến quy trình chế tác tại Labo riêng. Thiết kế nụ cười ứng dụng tỷ lệ vàng 1,618 và được cá nhân hóa theo gương mặt, màu da, dáng môi, đường cười; đồng thời hướng đến hạn chế mài và bảo tồn răng thật.

Với Implant, nha khoa áp dụng máng định vị cá nhân hóa cho 100% ca, kết hợp CT Cone Beam và scan trong miệng để lập kế hoạch đặt trụ; Robot X-Guide được dùng để hỗ trợ theo chỉ định. Phía sau mỗi ca phẫu thuật là sự hội chẩn của Ban Implant, cam kết vật liệu chính hãng, hồ sơ truy xuất minh bạch và quy trình vô trùng 8 bước một chiều.

Nha Khoa Kim đạt Giải thưởng “Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 - Y tế thông minh” do Sở Y Tế TPHCM chứng nhận

Và với Nha Khoa Kim, mục tiêu cuối cùng của những kết nối ấy vẫn quay về một điểm: đưa kinh nghiệm quốc tế vào nâng cao chất lượng điều trị cho khách hàng Việt Nam, đồng thời đưa năng lực nha khoa Việt đến gần hơn với thế giới.