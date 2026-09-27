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Phát hiện, cấp cứu kịp thời ca nhồi máu cơ tim tại buổi khám từ thiện

SGGPO

Ngày 27-9, Bệnh viện Quốc tế City cho biết, phát hiện và cấp cứu kịp thời cho người bệnh L.V.D. (60 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) bị nhồi máu cơ tim cấp tại chương trình khám bệnh từ thiện.

ThS-BS Trần Quốc Thành, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City hỗ trợ ông L.V.D. được can thiệp và điều trị kịp thời
ThS-BS Trần Quốc Thành, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City hỗ trợ ông L.V.D. được can thiệp và điều trị kịp thời

Trước đó, tại chương trình “Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn” tại tỉnh Quảng Ngãi. Khi đo huyết áp cho người bệnh L.V.D., các bác sĩ nhận thấy chỉ số cao lên đến 180/100 mmHg. Qua khai thác bệnh sử, ghi nhận người bệnh có những cơn đau ngực từng đợt trong khoảng 3 ngày.

Tại thời điểm thăm khám, người bệnh xuất hiện đau ngực kèm vã mồ hôi. Thực hiện điện tâm đồ. Kết quả cho thấy ST chênh lên, nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp. Ngay lập tức, ThS-BS Trần Quốc Thành, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City đã cùng ê-kíp bác sĩ khẩn trương đưa ông D. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu.

Trong suốt quá trình chuyển viện, các bác sĩ theo sát tình trạng người bệnh, bảo đảm việc bàn giao, tiếp nhận được thực hiện nhanh chóng.

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Ông L.V.D. sức khỏe ổn định sau hai lần can thiệp mạch vành

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, kết quả chụp DSA mạch vành ghi nhận hẹp 95–99% nhánh LAD và 95–99% RCA. Ê-kíp đã khẩn trương tiến hành đặt stent LAD; tổn thương RCA đã được can thiệp thành công trong giai đoạn 2. Ngày 25-9, ông L.V.D. tiếp tục được các bác sĩ thực hiện can thiệp mạch vành, đặt stent lần 2 tại động mạch vành phải (RCA) nhằm xử trí tổn thương hẹp nặng đã được phát hiện trước đó.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi. Sau khi được cấp cứu kịp thời và trải qua hai lần can thiệp mạch vành, sức khỏe của ông L.V.D. đã ổn định, có thể vận động đi lại tốt.

Để giúp người bệnh và gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính trong thời điểm khó khăn, Khu Y tế Kỹ thuật cao TPHCM quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí can thiệp và điều trị của ông D.

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nhồi máu cơ tim khám từ thiện Bệnh viện Quốc tế City Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi ThS-BS Trần Quốc Thành

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