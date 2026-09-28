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Kịp thời cứu ngư dân bị thương giữa biển

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Nhận tín hiệu cấp cứu từ tàu cá TG93559TS, Nhà giàn DK1/12 nhanh chóng tiếp nhận, sơ cứu ngư dân bị đuôi cá bò cắt vào tay, xử trí vết thương và đưa trở lại tàu an toàn.

Tối 27-9, Nhà giàn DK1/12, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân kịp thời hỗ trợ y tế ngư dân bị thương trong quá trình khai thác hải sản trên biển.

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Quân y Nhà giàn DK1/12 khâu vết thương cho ngư dân

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, Nhà giàn DK1/12 nhận tín hiệu từ tàu cá TG93559TS đề nghị hỗ trợ y tế cho ngư dân Nguyễn Phùng Thế Bảo, sinh năm 1996, quê quán ấp Tân Phước 4, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp.

Trong lúc đánh bắt hải sản, anh Bảo không may bị đuôi cá bò cắt vào tay gây thương tích. Ngay sau khi nhận được tín hiệu, tổ quân y Nhà giàn DK1/12 nhanh chóng đưa ngư dân lên nhà giàn kiểm tra, sơ cứu.

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Sức khỏe ngư dân ổn định sau khi được sơ cứu kịp thời

Qua kiểm tra, vết thương dài khoảng 3cm, sâu 0,5cm, khu vực xung quanh có biểu hiện sưng, mất máu nhiều, tình trạng nguy kịch. Quân y nhà giàn khẩn trương xử trí, khâu, băng bó vết thương và cấp thuốc. Sau chăm sóc, sức khỏe anh Bảo ổn định.

Trong thời gian hỗ trợ, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/12 tuyên truyền, hướng dẫn thuyền trưởng và ngư dân tàu TG93559TS chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác, đánh bắt thủy sản trên biển; đồng thời trao tặng tàu 2 lá cờ Tổ quốc.

Đến 13 giờ 30 cùng ngày, anh Nguyễn Phùng Thế Bảo được cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/12 đưa trở lại tàu TG93559TS an toàn.

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MẠNH THẮNG

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