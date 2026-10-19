Nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sắp về đến Bến Bạch Đằng

Khoảng 6 giờ sáng 19-10, đoàn lai dắt nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn di chuyển qua khu vực cầu Bình Khánh, trên sông Soài Rạp, tiếp tục hành trình hướng về cầu Phú Mỹ, trước khi tiến vào khu vực Bến Bạch Đằng (TPHCM).

Đoàn tàu lai dắt nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, di chuyển trên sông Soài Rạp qua khu vực cầu Bình Khánh, tiếp tục hành trình hướng về cầu Phú Mỹ

Ghi nhận vào lúc 6 giờ cùng ngày, đoàn lai dắt đi qua khu vực sông Soài Rạp, đoạn qua xã Hiệp Phước và xã Bình Khánh. Nhịp cầu thép khổng lồ được đặt trên sà lan chuyên dụng, di chuyển giữa không gian sông nước, phía trên là công trình cầu Bình Khánh với những trụ cầu quy mô lớn, bên dưới là hoạt động giao thông thủy trên tuyến sông kết nối các khu vực phía Nam TPHCM.

Nhịp chính cầu đi bộ nặng 3.400 tấn, dài 187m, cao hơn 20m, là tổ hợp kết cấu vòm thép và hệ khung đỡ. Công trình được hạ thủy vào rạng sáng 16-10 để vận chuyển đến vị trí lắp đặt. Đoàn vận chuyển gồm tàu kéo chính, hai tàu hỗ trợ áp mạn và một tàu kéo dự phòng. Theo kế hoạch, hành trình lai dắt dài khoảng 124km.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng chiều dài 720m, gồm cầu chính và hệ thống cầu dẫn. Cầu chính được thiết kế dạng vòm kết hợp dầm thép, nhịp chính dài 187m, mặt cầu rộng 7-11m. Khoảng thông thuyền giữa hai trụ chính rộng 80m, cao 10m. Công trình lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, do Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ.

Cầu kết nối khu vực đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn) với đường Nguyễn Thiện Thành (phường An Khánh) góp phần tăng cường kết nối hai bờ sông Sài Gòn. Theo kế hoạch, nhịp chính dự kiến được hợp long ngày 21-10.

Tại công trường, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị, khẩn trương lắp dựng kết cấu thép, hoàn thiện các mối nối và triển khai những hạng mục còn lại. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tạo thêm không gian đi bộ, tham quan, ngắm cảnh, đồng thời bổ sung điểm nhấn kiến trúc cho khu vực trung tâm TPHCM.

QUỐC HÙNG