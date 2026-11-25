Tối 24-11, sau khi xem pháo hoa, hàng trăm hành khách đổ về các ga Metro số 1 khu vực trung tâm phường Sài Gòn để về nhà. Hành khách chen nhau lên tàu tại các ga Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Ba Son, gây áp lực tại khu vực chờ. Trước lượng khách tăng cao, HURC1 chủ động tăng chuyến, kéo dài thời gian hoạt động, phục vụ hơn 110.000 lượt khách.

Sáng 25-11, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) Văn Thị Hữu Tâm cho biết, ngày 24-11 năm nay là lần đầu người dân được nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam. Cùng với các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí và chương trình bắn pháo hoa do TPHCM tổ chức, nhu cầu đi lại bằng metro tăng cao, đặc biệt vào thời điểm kết thúc các sự kiện buổi tối.

Hành khách chờ rất đông tại ga trung tâm Bến Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo bà Tâm, tối 24-11, sau khi các hoạt động vui chơi, giải trí và bắn pháo hoa kết thúc, lượng hành khách đổ về các ga Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), khu vực trung tâm phường Sài Gòn, tăng mạnh. Từ sau 22 giờ, hàng trăm người dân tập trung tại các nhà ga chờ tàu về nhà. Đến khoảng 22 giờ 30, hành khách chen nhau lên tàu tại các ga Bến Thành, Nhà hát Thành phố và Ba Son, khiến khu vực chờ và lên tàu trở nên đông đúc, gây áp lực lớn cho công tác điều phối hành khách.

Trước nhu cầu đi lại tăng đột biến, HURC1 đã chủ động bổ sung chuyến tàu, kéo dài thời gian hoạt động đến 23 giờ, phục vụ hơn 110.000 lượt hành khách trong ngày.

Theo kế hoạch, Metro số 1 hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ với 228 chuyến trong ngày 24 - 11. Tuy nhiên, trước lượng khách tăng đột biến, HURC1 đã chủ động tăng thêm 4 chuyến tàu, đồng thời kéo dài thời gian hoạt động đến 23 giờ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, tạo thuận lợi cho người dân trở về sau chương trình bắn pháo hoa.

HURC1 cho biết, việc chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự linh hoạt của đội ngũ vận hành trước nhu cầu thực tế.

QUỐC HÙNG