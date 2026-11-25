Chính phủ vừa ban Nghị quyết số 406/NQ-CP triển khai Nghị quyết số 38/2026/QH16 của Quốc hội về chủ trương Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Nghị quyết nêu rõ, vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 bố trí không vượt quá 61.394 tỷ đồng để đầu tư tuyến chính cao tốc (khoảng 116km thuộc địa phận 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên), không được sử dụng để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư xây dựng đường song hành.

Bộ Xây dựng là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện dự án, bảo đảm tính đồng bộ, tổng thể.

UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ chịu trách nhiệm bố trí vốn ngân sách địa phương để thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và triển khai đầu tư xây dựng đường song hành.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng và các địa phương, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ điều hòa vốn bố trí giữa các dự án thành phần sử dụng vốn ngân sách Trung ương đảm bảo tiến độ triển khai dự án, trên nguyên tắc không làm vượt sơ bộ tổng mức đầu tư dự án đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 38/2026/QH16.

Về tiến độ thực hiện dự án: chuẩn bị đầu tư dự án từ năm 2026; thực hiện dự án từ năm 2027; phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035.

Theo Nghị quyết số 38/2026/QH16, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội có chiều dài 349km, đi qua địa phận 7 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Dự án được thực hiện theo hình thức đầu tư công với tổng mức đầu tư khoảng 288.268 tỷ đồng.

LÂM NGUYÊN