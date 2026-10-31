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Nông dân làng hoa Sa Đéc chèo xuồng, tất bật cho vụ Tết

SGGPO

Những ngày cuối tháng 10-2026, nông dân tại làng hoa Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đang tất bật chèo xuồng len lỏi giữa các luống hoa để cắt tỉa, bón phân, chuẩn bị cho vụ Tết. 

QUANG VINH - HUỲNH DU

Từ khóa

nông dân làng hoa Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp chèo xuồng cắt tỉa hoa cúc mâm xôi vạn thọ

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