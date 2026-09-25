Thanh toán QR xuyên biên giới: Đòn bẩy để phát triển du lịch và kết nối kinh tế

Chiều 25-9, tại Hà Nội, Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) phối hợp Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch”.

﻿ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: LƯU THỦY

Tại hội thảo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của việc kết nối hạ tầng thanh toán QR xuyên biên giới phải là tạo ra sự liên kết kinh tế thực chất, mang lại giá trị gia tăng cho dòng chảy thương mại, du lịch và dịch vụ.

Việc du khách quốc tế dễ dàng quét mã QR tại Việt Nam hay người Việt thanh toán thuận tiện ở nước ngoài không đơn thuần là câu chuyện công nghệ, mà là cầu nối giữa hai nền kinh tế. Do đó, hạ tầng thanh toán phải đi trước một bước, để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tiếp cận thị trường quốc tế.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng chỉ ra 4 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu thực tế; chuyển từ mục tiêu “kết nối được” sang “sử dụng được và hiệu quả”; xây dựng cơ chế vận hành và quyết toán rõ ràng, an toàn giữa các bên tham gia; ưu tiên kiểm soát rủi ro, phân định rõ trách nhiệm và nâng cao khả năng chống chịu của toàn hệ thống.

Ông Phạm Tiến Dũng lưu ý, phát triển thanh toán xuyên biên giới không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành ngân hàng, mà cần sự chủ động phối hợp từ các công ty công nghệ, cộng đồng bán lẻ, ngành du lịch và cơ quan quản lý liên quan.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: LƯU THỦY

Theo báo cáo của Vụ Thanh toán, đến hết năm 2025, gần 89% người dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đã có tài khoản ngân hàng, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt tăng gấp hơn 28 lần GDP.

Trong 8 tháng đầu năm, thanh toán không dùng tiền mặt tăng gần 35% về lượng và 13% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thanh toán qua QR Code đạt 311 triệu giao dịch với hơn 274.000 tỷ đồng (tăng gần 7% về số lượng và 26% về giá trị).

Thông qua hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO), tính đến ngày 26-8, đã có hơn 5,1 triệu lượt khách hàng nhận cảnh báo, giúp ngăn chặn gần 1,7 triệu giao dịch nghi vấn với tổng giá trị hơn 5.700 tỷ đồng.

Đại diện NAPAS phát biểu tại hội thảo. Ảnh: LƯU THỦY

Theo đại diện NAPAS, Ngân hàng Nhà nước và NAPAS đã hoàn thành triển khai kết nối thanh toán QR xuyên biên giới song phương với 6 quốc gia gồm: Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore.

Trong 8 tháng đầu năm, giao dịch xuyên biên giới của du khách từ Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam tăng gấp 8 lần về số lượng và gấp 6 lần về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, giao dịch của người Việt Nam tại 3 quốc gia này cũng tăng 5 lần về số lượng và 4 lần về giá trị thanh toán.

LƯU THỦY