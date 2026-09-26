Vốn và tài sản nhà nước phải được quản trị, đầu tư chuyên nghiệp hơn

Chiều 26-9, tại Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và kỷ niệm 20 năm hoạt động.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ĐỨC TUÂN

Theo báo cáo của SCIC, trong 20 năm qua, hoạt động của SCIC đã đạt được kết quả nổi bật như: vốn Nhà nước được bảo toàn và phát triển, các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu tăng trưởng liên tục, năm sau cao hơn năm trước. Lũy kế từ khi thành lập SCIC và đi vào hoạt động năm 2006 đến hết tháng 6-2026: tổng lợi nhuận trước thuế đạt 121.138 tỷ đồng; nộp ngân sách 111.706 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân 13,2%/năm; tổng giá trị danh mục nắm giữ đạt 203.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 7,8 tỷ USD).

So với thời điểm thành lập, đến hết năm 2025, doanh thu của SCIC tăng gấp 93 lần, lợi nhuận sau thuế tăng gấp 94 lần; vốn chủ sở hữu tăng gấp 19 lần và tổng tài sản tăng gấp 14 lần.

Một trong những kết quả quan trọng mà SCIC đã đạt được trong 20 năm là nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. SCIC được xem là một trong những tổng công ty đi đầu với kết quả tích cực về thoái vốn, cổ phần hóa các doanh nghiệp trong danh mục Nhà nước không cần nắm giữ đạt hiệu quả cao.

Tính đến tháng 6, SCIC đã tiếp nhận 1.086 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước 34.328 tỷ đồng (1,3 tỷ USD), trong đó có 27 tổng công ty và tập đoàn, 34 công ty TNHH; thoái vốn thành công tại 1.070 doanh nghiệp thu về gần 56.000 tỷ đồng, gấp 4,1 lần so với giá vốn.

Trong gần 6.000 doanh nghiệp nhà nước được sắp xếp, thoái vốn vừa qua thì riêng SCIC thực hiện tại 1.070 doanh nghiệp.

Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC Nguyễn Chí Thành phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ĐỨC TUÂN

Thực hiện các nghị quyết, kết luận, quyết định của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo SCIC cho biết tổng công ty đang tập trung toàn lực cho việc tái cơ cấu toàn diện, chuyển đổi mô hình hoạt động tiến tới thành lập Quỹ Đầu tư quốc gia.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng SCIC. Ảnh: ĐỨC TUÂN

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, để nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, nhu cầu nguồn lực cho kết cấu hạ tầng chiến lược, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành, lĩnh vực then chốt là rất lớn. Trong bối cảnh đó, vốn và tài sản nhà nước phải được quản trị tập trung hơn, đầu tư chuyên nghiệp hơn và thực sự phát huy vai trò dẫn dắt, mở đường, thu hút các nguồn lực xã hội.

Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị (về phát triển kinh tế nhà nước), Kết luận số 18/KL-TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra yêu cầu cốt lõi đối với doanh nghiệp nhà nước cần đổi mới mạnh mẽ, giữ vững vai trò tiên phong, dẫn dắt của nền kinh tế; tái cơ cấu toàn diện mô hình hoạt động của SCIC theo hướng kinh doanh vốn chuyên nghiệp, tiến tới hình thành Quỹ Đầu tư quốc gia.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng này, Phó Thủ tướng đề nghị SCIC ưu tiên bố trí, huy động và giải ngân nguồn vốn vào các dự án, chương trình trọng điểm quốc gia, các động lực tăng trưởng mới; phát huy vai trò là kênh dẫn vốn nhà nước hiệu quả, góp phần khơi thông nguồn lực, kích hoạt đầu tư xã hội, cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững mà Đảng, Nhà nước đã đề ra...

HÀ MY