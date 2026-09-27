Khối ngoại bán ròng mạnh trong tuần đầu sau nâng hạng

Trong tuần giao dịch đầu tiên (từ ngày 21 đến 25-9), kể từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, khối ngoại bán ròng 2.768,25 tỷ đồng trên toàn thị trường, cao hơn mức mua ròng 2.638 tỷ đồng của tuần trước.

Khách hàng giao dịch tại một công ty chứng khoán. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Trong đó, trên sàn HOSE, khối ngoại chỉ mua ròng 1 phiên và bán ròng 4 phiên với tổng giá trị bán ròng trong đến 2.868,2 tỷ đồng. Áp lực bán của khối ngoại góp phần kéo VN-Index giảm 30,55 điểm (tương đương 1,68%) so với tuần trước đó, xuống còn 1.785,11 điểm.

Thống kê cho thấy, các cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất trong tuần qua là VHM, VPB và VIC. Ngược lại, khối này lại mua ròng MCH, MSN và STB.

Việc khối ngoại tiếp tục bán ròng ngay trong tuần đầu tiên sau nâng hạng trái với kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ nhanh chóng quay trở lại. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc nâng hạng không đồng nghĩa dòng tiền quốc tế sẽ lập tức đảo chiều.

Top 10 cổ phiếu mua và bán ròng trong tuần giao dịch đầu tiên sau nâng hạng trên sàn HOSE

Theo bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ UOBAM Việt Nam, dòng vốn ngoại sẽ không đổ dồn vào thị trường ngay sau thời điểm Việt Nam chính thức được nâng hạng. Dòng tiền của các quỹ sẽ được phân bổ theo lộ trình và phụ thuộc vào diễn biến cũng như chất lượng của thị trường.

Theo lộ trình của FTSE Russell, việc đưa Việt Nam vào các bộ chỉ số được thực hiện qua 4 giai đoạn, kéo dài đến tháng 9-2027. Ở giai đoạn đầu, Việt Nam được phân bổ 10% tỷ trọng có thể đầu tư. Vì vậy, các quỹ ETF bám sát chỉ số sẽ giải ngân theo từng giai đoạn, thay vì mua vào một lần với quy mô lớn. Bà Thiều Thị Nhật Lệ ước tính dòng vốn thụ động vào Việt Nam trong 12 tháng tới có thể đạt khoảng 1,5-2 tỷ USD.

Ông Lê Chí Phúc, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ SGI (SGI Capital) cũng cho rằng, tác động của việc nâng hạng cần được nhìn trong dài hạn. Qua nghiên cứu diễn biến tại các thị trường từng được FTSE Russell nâng hạng, giai đoạn tích cực nhất thường xuất hiện trước thời điểm chính thức có hiệu lực, khi kỳ vọng được phản ánh phần nào vào giá cổ phiếu.

Sau đó, thị trường có thể bước vào giai đoạn phân hóa, củng cố và tích lũy kéo dài khoảng 3-6 tháng. Vì vậy, việc khối ngoại bán ròng trong những phiên đầu sau nâng hạng không nhất thiết đồng nghĩa dòng vốn quốc tế sẽ không quay trở lại thị trường.

NHUNG NGUYỄN