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Cổ phiếu Vingroup kéo chỉ số VN-Index bật tăng phiên cuối tuần

SGGPO

VN-Index hồi phục bất chấp khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng.

Cổ phiếu Vingroup kéo chỉ số VN-Index bật tăng phiên cuối tuần

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 25-9 ghi nhận VN-Index bật tăng trở lại, dù thanh khoản vẫn ở mức thấp. Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các cổ phiếu thuộc Vingroup.

Cụ thể, VHM tăng 5,7%, VIC gần 1%, VPL tăng 2,2% và VRE tăng 1,4%. Riêng 4 cổ phiếu này đóng góp hơn 10 điểm tăng cho VN-Index.

Bên cạnh đó, một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng tăng mạnh như VPB tăng 4,07%, NAB tăng 3,3%, EIB tăng 1,21% và BSR tăng 1,33%... góp phần hỗ trợ đà tăng của chỉ số.

Trong khi đó, thị trường chung lại nghiêng về số cổ phiếu giảm nhiều hơn.

Khối ngoại vẫn nối dài phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng khoảng 273,5 tỷ đồng.

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Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tục trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 10,02 điểm (0,56%) lên 1.785,11điểm với 140 mã tăng, 179 mã giảm và 49 mã đứng giá.

Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,56 điểm (0,21%) còn 272,21 điểm với 61 mã tăng, 79 mã giảm và 63 mã đứng giá.

Thanh khoản tiếp tục giảm, tổng giá trị giao dịch trên HOSE gần 15.300 tỷ đồng, giảm 1.400 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả HNX, tổng giá trị giao dịch cũng chỉ ở mức gần 16.000 tỷ đồng.

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NHUNG NGUYỄN

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VN-Index chỉ số bật tăng cổ phiếu Vingroup thị trường chứng khoán sàn HOSE khối ngoại

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