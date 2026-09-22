Tín dụng TPHCM và Đồng Nai đạt 6,392 triệu tỷ đồng trong 8 tháng

Khách hàng giao dịch tại HDBank. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Trưa 22-9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2 cho biết, tính đến cuối tháng 8-2026, tổng dư nợ tín dụng tại TPHCM và TP Đồng Nai đạt 6,392 triệu tỷ đồng, tăng 10,08% so với cuối năm 2025. Trong đó, TPHCM có dư nợ 5,743 triệu tỷ đồng, tăng 10,27%, tăng cao hơn tín dụng chung khu vực 2 và tín dụng chung cả nước, ở mức tăng 10,24%

Dư nợ tín dụng tại TPHCM và TP Đồng Nai chiếm khoảng 30,4% tổng dư nợ cả nước và cùng xu hướng tăng trưởng.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 2 cho biết, trong 8 tháng đầu năm, tín dụng trên địa bàn tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng kinh tế. Trong đó, tín dụng đối với lĩnh vực sản xuất - kinh doanh tăng khoảng 10,8% so với cuối năm 2025.

Hoạt động tín dụng cũng tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chương trình tín dụng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 375.000 tỷ đồng; cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 845.000 tỷ đồng; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 1,412 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 22% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn và tăng khoảng 10% so với cuối năm 2025.

Đối với chương trình cho vay lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, doanh số giải ngân lũy kế từ đầu chương trình đạt 64.800 tỷ đồng, với 18.612 lượt khách hàng vay vốn. Đến cuối tháng 8-2026, dư nợ của chương trình đạt 11.700 tỷ đồng.

Tăng trưởng huy động vốn trong 8 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn Khu vực 2 vẫn thấp hơn cho vay. Cụ thể, tổng huy động vốn tại TPHCM và TP Đồng Nai đạt 6,324 triệu tỷ đồng, tăng 8,51% so với cuối năm 2025. Riêng TPHCM đạt 5,69 triệu tỷ đồng, tăng 8,13%.

NHUNG NGUYỄN