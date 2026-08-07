Phát hiện thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật có giá trị tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 7-8, lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) tiếp tục phát hiện, quy tập 17 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy lên 227 bộ.