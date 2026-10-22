Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại Nghệ An

Kiểm tra 2 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Môn Sơn và xã Anh Sơn (tỉnh Nghệ An), Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh.

Ngày 22-10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Môn Sơn, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Anh Sơn.

Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Môn Sơn có tổng mức đầu tư hơn 338 tỷ đồng. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác thăm lớp học tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Môn Sơn

Nhà trường đang dạy 595 học sinh gồm 17 lớp khối THCS. Sau khi hoàn thành, trường dự kiến đáp ứng chỗ học tập cho 1.125 học sinh…

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng thầy và trò tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Môn Sơn

Dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Anh Sơn có tổng mức đầu tư hơn 377 tỷ đồng. Hiện có 580 học sinh THCS thuộc 14 lớp đang học tại trường. Sau khi hoàn thành, công trình dự kiến đáp ứng quy mô 1.348 học sinh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác nghe báo cáo về quy mô Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Anh Sơn

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác thăm lớp học tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Anh Sơn

Qua kiểm tra thực tế 2 dự án, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận chất lượng công trình, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu học tập, sinh hoạt nội trú và bảo đảm an toàn cho học sinh. Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại theo thời hạn cam kết.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng quà cho học sinh

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã trao tặng quà, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh tại các trường và đội ngũ thi công.

ĐỨC HẢI - BÁ HẬU