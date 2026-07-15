Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Huế số hóa di sản theo chuẩn thống nhất

Chiều 15-7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với lãnh đạo TP Huế, về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Huế

Theo Phó Thủ tướng, với 8 di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh (trong đó có 6 di sản riêng Huế và 2 di sản chung với các địa phương khác), Huế sở hữu lợi thế khác biệt mà rất ít địa phương có được nên cần tiên phong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong đó, sớm quy hoạch Huế trở thành đô thị di sản văn hóa tiêu biểu của cả nước; cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị thành các dự án, sản phẩm, cơ chế và chính sách tạo nguồn lực phát triển thành phố; gắn với tổng kết, hoàn thiện Nghị quyết số 38 của Quốc hội.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với lãnh đạo TP Huế về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

Xây dựng Huế trở thành nơi quy tụ, tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế; hình thành các không gian, tổ hợp công nghiệp văn hóa và sáng tạo; thu hút đầu tư vào điện ảnh, âm nhạc, ẩm thực, áo dài, nghệ thuật biểu diễn và nội dung số.

Số hóa 100% di sản đã được xếp hạng theo tiêu chuẩn thống nhất, gắn với các sản phẩm khai thác cụ thể; hoàn thành hồ sơ “Thành phố sáng tạo về ẩm thực” trình UNESCO vào năm 2027.

Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thí điểm xác định giá trị kinh tế của di sản, đo lường đóng góp của văn hóa vào tổng sản phẩm trên địa bàn và đưa nội dung này trở thành chỉ tiêu điều hành hằng năm.

Phát triển du lịch phải hướng đến mục tiêu tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và doanh thu. Đồng thời, cần tranh thủ mùa cao điểm hè và chuỗi sự kiện Festival Huế năm 2026, phấn đấu cả năm đón từ 7,3 đến 7,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 20.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu TP Huế phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thí điểm xác định giá trị kinh tế của di sản

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng đề nghị TP Huế cần tập trung xử lý các điểm nghẽn về giải ngân vốn đầu tư công; khắc phục tình trạng một số dự án công nghiệp động lực chậm tiến độ; hạ tầng phục vụ du lịch chưa được đầu tư đồng bộ…

Đồng thời, phải biến lợi thế thành kết quả cụ thể; biến di sản, tiềm năng, quy hoạch và dự án thành sản phẩm, doanh thu, việc làm, nguồn thu ngân sách, nhằm thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao chất lượng đời sống người dân…

NGỌC HIẾU - VĂN THẮNG