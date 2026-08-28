Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng

Chiều 28-8, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương, chứng nhận đăng ký đầu tư cho 31 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 80.000 tỷ đồng; đồng thời, khởi công, động thổ 13 dự án lớn với tổng vốn 120.000 tỷ đồng.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Tây Ninh cùng gần 600 đại biểu là chuyên gia, đại diện hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương, chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đủ điều kiện; thực hiện nghi thức ghi nhận sự quan tâm đầu tư của 41 tập đoàn, nhà đầu tư đối với 59 dự án, tổng vốn dự kiến khoảng 720.000 tỷ đồng, tương đương 28 tỷ USD.

Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực như hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, giao thông, sản xuất, năng lượng sạch, xử lý rác thải, môi trường, nước sạch, giáo dục, y tế, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương, giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, thước đo hiệu quả thu hút đầu tư không chỉ là số vốn đăng ký mà quan trọng hơn là tiến độ giải ngân, hiệu quả kinh tế - xã hội, đóng góp ngân sách, tạo việc làm. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Tây Ninh xác định rõ đầu mối theo dõi, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn để các cam kết sớm trở thành dự án cụ thể, đi vào hoạt động.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao hoa chúc mừng, thực hiện nghi thức ghi nhận sự quan tâm đầu tư của các tập đoàn, nhà đầu tư

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Tây Ninh tạo chuyển biến rõ nét về môi trường đầu tư, kinh doanh, xem đây là một lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Mục tiêu giảm 50% thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính phải được thể hiện bằng trải nghiệm thực tế của người dân và doanh nghiệp, không chỉ dừng ở việc rút ngắn quy trình trên giấy.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về hạ tầng, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh ưu tiên nguồn lực phát triển giao thông chiến lược, tăng cường kết nối nội tỉnh, liên vùng và quốc tế. Trong đó, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và các khu vực cửa khẩu cần được phát triển thành những đầu mối giao thương, dịch vụ và logistics quan trọng, hình thành mạng lưới kết nối cửa khẩu, vùng sản xuất, khu công nghiệp với Cảng quốc tế Long An và hệ thống cảng biển trong vùng.

"Thu hút đầu tư phải gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng năng suất lao động, năng lực công nghệ và sức cạnh tranh. Tây Ninh cần ưu tiên các dự án công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tạo nhiều việc làm và hình thành hệ sinh thái sản xuất, dịch vụ tại địa phương; kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng", Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị thực hiện nghiêm các cam kết về vốn, tiến độ, công nghệ, môi trường và trách nhiệm xã hội, phối hợp với chính quyền biến những cam kết tại hội nghị thành kết quả đầu tư thực tế.

Dịp này, tỉnh Tây Ninh khởi công, động thổ đồng loạt 13 dự án, công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 120.000 tỷ đồng. Trong đó, có những dự án có quy mô lớn, đóng góp quan trọng vào định hướng phát triển của tỉnh trong tương lai như: Vành đai 4 TPHCM hạng mục đường gom, đường bên qua địa phận Tây Ninh vốn đầu tư 68.270 tỷ đồng; cao tốc Gò Dầu - Xa Mát giai đoạn 1 gần 9.830 tỷ đồng; Nhà máy xử lý nước mặt sông Vàm Cỏ Đông gần 9.840 tỷ đồng... Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công đồng loạt 13 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

QUANG VINH