Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Trường Hy Vọng là mô hình rất đặc biệt

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh kẻng chào mừng năm học mới

Tại đây, Phó Thủ tướng đánh giá Trường Hy Vọng là mô hình giáo dục đặc biệt, thể hiện nghĩa cử nhân văn của Tập đoàn FPT dành cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Phó Thủ tướng cho biết đã biết đến ý tưởng thành lập Trường Hy Vọng từ những ngày đầu và cho rằng tên gọi “Hy Vọng” rất đúng, giàu ý nghĩa. Qua chương trình giảng dạy, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, có thể thấy FPT dành sự quan tâm đặc biệt cho nhà trường.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng quà động viên các em học sinh Trường Hy Vọng

“Về phía Chính phủ, chúng tôi xem đây là một mô hình, một cách làm rất độc đáo và đặc biệt. Trong điều kiện, chức năng và nhiệm vụ của mình, chúng tôi cam kết sẽ có sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành khi nhà trường có nhu cầu”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ Trường Hy Vọng duy trì và phát triển mô hình. Đồng thời, nhắn nhủ học sinh tiếp tục mạnh mẽ trên hành trình phía trước, đóng góp cho Tập đoàn FPT, TP Đà Nẵng và đất nước.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại chương trình

Học sinh theo học chương trình phổ thông tại FPT School Đà Nẵng. Bên cạnh chương trình chính khóa, các em được tiếp cận chương trình Trải nghiệm thế giới thông minh (SMART), tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học; làm quen với lập trình, robotics và AI.

Các em học sinh trường Hy Vọng tham gia chương trình Chào năm học mới 2026 – 2027

Trong 5 năm qua, 70 học sinh của Trường Hy Vọng đã tốt nghiệp THPT, trong đó 66 em tiếp tục học đại học, cao đẳng.

Riêng năm học 2024-2025, học sinh trường đạt hơn 20 giải thưởng cá nhân tại các kỳ thi học sinh giỏi, cùng nhiều thành tích trong STEM, robotics, khoa học sáng tạo, tranh biện, nghệ thuật và thể thao; 100% học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT.

Trường Hy Vọng được thành lập năm 2021 nhằm tạo môi trường sinh sống, học tập và phát triển cho trẻ em mất cha, mẹ hoặc người giám hộ vì Covid-19. Hiện trường có hơn 300 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành.

XUÂN QUỲNH