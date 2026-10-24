Sức sống cơ sở

Phường Bình Phú: Ra mắt điểm giới thiệu nông sản an toàn

SGGPO

Ngày 24-10, UBND phường Bình Phú (TPHCM) tổ chức lễ ra mắt “Điểm giới thiệu nông sản an toàn thành phố và các tỉnh, thành trên địa bàn phường Bình Phú năm 2026”.

Người dân đến điểm giới thiệu nông sản an toàn thành phố và các tỉnh, thành trên địa bàn phường Bình Phú năm 2026. Ảnh: THANH HIỀN
Người dân đến điểm giới thiệu nông sản an toàn thành phố và các tỉnh, thành trên địa bàn phường Bình Phú năm 2026. Ảnh: THANH HIỀN

Điểm giới thiệu được bố trí tại khu vực phía trước cổng Công viên Bình Phú và đường nội bộ Chung cư Diamond Riverside, dự kiến hoạt động vào sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, từ 6 giờ đến 12 giờ.

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Ông Đoàn Quang Luân, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phú phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại buổi ra mắt, ông Đoàn Quang Luân, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phú nhìn nhận, trong bối cảnh TPHCM đẩy mạnh xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ hàng hóa với các địa phương, việc hình thành điểm giới thiệu nông sản an toàn có ý nghĩa thiết thực.

Hoạt động góp phần kết nối người sản xuất với người tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, đồng thời giúp người dân tiếp cận các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

Theo ông Đoàn Quang Luân, điểm giới thiệu tập trung quảng bá nông sản an toàn, sản phẩm OCOP, sản phẩm đạt danh hiệu Thương hiệu vàng TPHCM, sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản phẩm hữu cơ và các sản phẩm thuộc chuỗi thực phẩm an toàn của thành phố.

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Người dân được nhận các sản phẩm nông sản tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

Bà Lê Thị Trung Hằng, đại diện Công ty TNHH SXTM-DV Hương Trung, cho rằng điểm giới thiệu nông sản an toàn là kênh kết nối thiết thực, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng, nắm bắt nhu cầu thị trường và mở rộng đầu ra.

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THANH HIỀN

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