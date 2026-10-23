Đưa nông sản, đặc sản địa phương vào hệ thống phân phối hiện đại

Việc mở rộng tiêu thụ những sản phẩm này không chỉ tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiếp cận thị trường, mà còn giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn mua sắm, nhất là các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm.
Theo đại diện Co.opmart Đồng Xoài, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp sản xuất và hệ thống phân phối có thể tạo thêm cơ hội phát triển, gia tăng giá trị hàng hóa địa phương và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Dịp này, Co.opmart Đồng Xoài còn là 1 trong 5 doanh nghiệp tiêu biểu được UBND phường Bình Phước khen thưởng vì thành tích trong hoạt động kinh doanh, đóng góp ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.