Tiêu dùng thông minh

Đưa nông sản, đặc sản địa phương vào hệ thống phân phối hiện đại

SGGP

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Đối thoại với doanh nghiệp do UBND phường Bình Phước, TP Đồng Nai tổ chức mới đây, Co.opmart Đồng Xoài cho biết đang chú trọng kết nối tiêu thụ hàng Việt, đặc biệt là các sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản địa phương thông qua hệ thống phân phối hiện đại.

Co.opmart Đồng Xoài tạo điều kiện cho sản phẩm địa phương vào hệ thống
Co.opmart Đồng Xoài tạo điều kiện cho sản phẩm địa phương vào hệ thống

Việc mở rộng tiêu thụ những sản phẩm này không chỉ tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiếp cận thị trường, mà còn giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn mua sắm, nhất là các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Theo đại diện Co.opmart Đồng Xoài, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp sản xuất và hệ thống phân phối có thể tạo thêm cơ hội phát triển, gia tăng giá trị hàng hóa địa phương và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Dịp này, Co.opmart Đồng Xoài còn là 1 trong 5 doanh nghiệp tiêu biểu được UBND phường Bình Phước khen thưởng vì thành tích trong hoạt động kinh doanh, đóng góp ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

MINH XUÂN

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UBND phường Bình Phước Tiếp cận thị trường Cơ sở sản xuất Hợp tác xã An toàn thực phẩm Tiêu thụ Dịp này Khen thưởng Nguồn gốc Người tiêu dùng TDTM

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