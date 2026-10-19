VNPT phát triển nền tảng dữ liệu UAV và AI cho quản lý sản xuất nông nghiệp

VNPT đang phát triển nền tảng VNPT UAV Platform tích hợp AI và hệ sinh thái VNPT Green nhằm quản lý thống nhất quy trình khảo sát nông nghiệp từ trên cao.

Thông tin chi tiết về vùng sản xuất

Tại các vùng sản xuất có diện tích lớn hoặc địa hình phức tạp, việc khảo sát thủ công khó đáp ứng yêu cầu cập nhật thông tin thường xuyên. Dù thiết bị bay không người lái (UAV) hỗ trợ thu thập hình ảnh từ trên cao hiệu quả, nhưng để khai thác nguồn dữ liệu này phục vụ quản lý sản xuất, cần có công cụ xử lý, phân tích và kết nối chuyên dụng.

Đây chính là bài toán VNPT hướng tới khi phát triển VNPT UAV Platform, nền tảng quản lý và khai thác dữ liệu UAV, kết hợp AI và định hướng liên thông với hệ sinh thái VNPT Green.

Theo đó, VNPT UAV Platform hướng đến quản lý thống nhất toàn bộ quy trình: từ lập kế hoạch bay, tổ chức nhiệm vụ, quản lý thiết bị cho đến thu thập, xử lý và hiển thị kết quả trên bản đồ số. Dữ liệu được lưu trữ tập trung, cho phép tra cứu và đối chiếu giữa các đợt khảo sát.

Khâu phân tích là nơi AI đóng vai trò xử lý dữ liệu hình ảnh thu thập từ UAV. Hệ thống có thể nhận diện đối tượng, phân loại hiện trạng, phát hiện dấu hiệu bất thường và hiển thị kết quả thành các lớp thông tin trực quan trên bản đồ.

Bản đồ giám sát sinh khối cây trồng qua hình ảnh UAV truyền về. Ảnh: H.H

Trong giám sát cây trồng, AI kết hợp dữ liệu từ cảm biến phù hợp để phân tích chỉ số thực vật NDVI, giúp nhận diện các khu vực sinh trưởng khác biệt và khoanh vùng cần kiểm tra. Kết quả này giúp cán bộ xác định vị trí cần lưu ý. Dữ liệu lưu trữ còn giúp theo dõi diễn biến thay đổi của vùng trồng, phục vụ hiệu quả công tác quản lý sản xuất.

VNPT UAV Platform được phát triển theo định hướng: tự động hóa quy trình, tích hợp AI, xây dựng nền tảng dùng chung, hỗ trợ đa thiết bị và đa mục tiêu. Nền tảng hướng tới khả năng kết nối nhiều dòng UAV, cảm biến và cấu hình nhiệm vụ, phục vụ các công việc như lập bản đồ vùng trồng, giám sát sinh trưởng, phát hiện bất thường, kiểm tra hạ tầng và khai thác dữ liệu hiện trường.

Kết nối dữ liệu UAV với hệ sinh thái VNPT Green

Khi UAV cung cấp hình ảnh và AI hỗ trợ phân tích, việc kết nối với các hệ thống quản lý chuyên ngành sẽ giúp mở rộng khả năng khai thác dữ liệu trong hoạt động sản xuất. Theo định hướng này, VNPT UAV Platform được phát triển để kết hợp với hệ sinh thái VNPT Green.

Dữ liệu hình ảnh và không gian do UAV thu thập sau khi xử lý, phân tích sẽ hiển thị trên bản đồ số, giúp các hệ thống chuyên ngành khai thác để quản lý vùng trồng, theo dõi sản xuất và hỗ trợ điều hành.

Trong quản lý vùng trồng, dữ liệu UAV hỗ trợ xây dựng bản đồ hiện trạng, ghi nhận ranh giới, diện tích theo kết quả khảo sát và theo dõi sự thay đổi qua các thời điểm. Khi kết nối với hồ sơ quản lý, các thông tin này tạo thêm cơ sở để đối chiếu, kiểm tra và tổng hợp báo cáo, song không thay thế các hồ sơ pháp lý hoặc dữ liệu đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Nhận diện sâu bệnh bằng AI qua hình ảnh UAV gửi về. Ảnh: H.H

Việc kết hợp ảnh đa phổ với dữ liệu thời tiết, đất đai và thông tin canh tác giúp nhận diện những khu vực sinh trưởng khác biệt, khoanh vùng nghi vấn sâu bệnh hoặc phát triển không đều. Người quản lý có thêm thông tin để xem xét phương án sử dụng nước, phân bón và nguồn lực phù hợp với từng khu vực.

Một hướng ứng dụng khác là bổ sung dữ liệu không gian vào quy trình truy xuất nguồn gốc nông sản. Bản đồ vùng trồng, lịch sử khảo sát và các ghi nhận biến động có thể liên kết với hồ sơ sản xuất, nhật ký canh tác và dữ liệu trong chuỗi cung ứng, hỗ trợ đối chiếu và tăng tính minh bạch thông tin.

Trong định hướng phát triển tiếp theo, VNPT UAV Platform tiếp tục mở rộng khả năng tích hợp thiết bị, cảm biến, mô hình AI và dữ liệu chuyên ngành; chuẩn hóa quy trình từ tổ chức chuyến bay đến tổng hợp báo cáo, đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý dữ liệu tập trung và phân quyền khai thác.

TRẦN BÌNH – HỒNG HƯNG