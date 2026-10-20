Ra mắt phòng khám sản phụ khoa, chăm sóc sức khỏe thân thiện tại trạm y tế phường

Ngày 20-10, Trạm Y tế phường Bình Trưng (TPHCM) ra mắt phòng khám sản phụ khoa, y học cổ truyền và mô hình bếp yêu thương.

Tại lễ ra mắt, BS Nguyễn Hương Lan, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Trưng chia sẻ, y tế cơ sở là nơi gần dân, trực tiếp tiếp nhận và chăm sóc những nhu cầu sức khỏe thường ngày của người dân.

Vì vậy, bên cạnh củng cố hoạt động chuyên môn, Trạm Y tế hướng đến cải thiện điều kiện phục vụ, xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe thân thiện. Trong đó, luôn chú trọng chăm lo sức khỏe phụ nữ, trẻ em, người yếu thế.

Nhân viên Trạm Y tế phường Bình Trưng chăm sóc thai kỳ cho thai phụ.

Vì vậy, mô hình bếp yêu thương là sáng kiến góp phần chăm lo, sẻ chia với người dân khó khăn trên địa bàn phường.

Về chuyên môn, phòng khám y học cổ truyền đang thu hút đông đảo người cao tuổi và nhóm nhân viên văn phòng với nhiều phương pháp hiệu quả.

Phòng khám sản phụ khoa sẽ triển khai các hoạt động tư vấn, khám, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, chăm sóc thai kỳ, sức khỏe sinh sản, xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung.

"Mỗi chị em phụ nữ khi đến trạm y tế sẽ được tiếp đón chu đáo, tư vấn rõ ràng và được bảo đảm sự riêng tư. Qua đó, chị em có thêm thông tin để chủ động chăm sóc bản thân, khám sức khỏe định kỳ và điều trị kịp thời. Thực tế, chăm sóc tốt cho người phụ nữ cũng góp phần chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của mỗi gia đình”, BS Hương Lan chia sẻ.

BS Nguyễn Hương Lan, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Trưng chia sẻ tại lễ ra mắt phòng khám.

BS Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, bệnh viện đang tích cực hỗ trợ và tiếp sức Trạm Y tế phường Bình Trưng cùng phường Cát Lái, phường An Khánh, phường Long Phước, xã Thạnh An. Sự phối hợp chiến lược này nhằm triển khai hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Bệnh viện cam kết đồng hành cùng chính quyền địa phương để tập trung nguồn lực phát triển các phòng khám đa khoa, hoạt động vật lý trị liệu, phục hồi chức năng đạt chuẩn.

"Khi y tế cơ sở phát triển toàn diện, người dân sẽ được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng một cách thuận lợi nhất", BS Trần Văn Khanh nói.

GIAO LINH