Khởi công xây mới Trạm Y tế phường Bình Phú quy mô 70 tỷ đồng

Trạm Y tế phường Bình Phú (TPHCM) được xây dựng trên khu đất chợ Lò Gốm trước đây, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất công và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Sáng 2-10, UBND phường Bình Phú (TPHCM) tổ chức lễ khởi công xây dựng mới công trình trạm y tế phường. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, dự lễ khởi công.

﻿Lãnh đạo TPHCM và phường Bình Phú thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: LÊ THOA

Công trình Trạm Y tế phường Bình Phú có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường làm chủ đầu tư, được triển khai thực hiện từ nay đến năm 2028. Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 1.400m², gồm 1 tầng hầm và 5 tầng nổi, cao tổng cộng 24,45m.

Công trình nằm dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm, trên phần diện tích thuộc khu vực chợ Lò Gốm trước đây. Khi dự án hoàn thành sẽ góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ y tế địa phương và nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thiết thực của người dân.

﻿Chủ tịch UBND phường Bình Phú Nguyễn Huy Thắng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Phú, Trạm Y tế phường hiện có hai cơ sở nhưng đều xuống cấp; hầu hết phòng làm việc, các khu vực chức năng và trang thiết bị không còn đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh. Trước thực tế đó, phường đã điều chỉnh quy hoạch chợ Lò Gốm hoạt động kém hiệu quả để xây dựng trạm y tế mới.

LÊ THOA