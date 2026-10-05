TPHCM kết nối 168 trạm y tế với bệnh viện

Ngày 5-10, Sở Y tế TPHCM ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030, nhằm nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu, đưa chuyên môn bệnh viện đến gần người dân và phát huy vai trò của trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe đầu tiên, liên tục và gần dân nhất.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám sức khỏe cho người dân phường Tân Thành

Theo kế hoạch, chương trình được triển khai tại 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu và các điểm trạm trên địa bàn thành phố. Mỗi trạm y tế được kết nối đồng thời với 2 lớp hỗ trợ: một bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế khu vực đồng hành thường xuyên và các bệnh viện chuyên khoa hỗ trợ chuyên môn sâu khi cần.

Các bệnh viện đồng hành có trách nhiệm hỗ trợ trạm y tế nâng cao năng lực khám, chữa bệnh ban đầu, quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường và các bệnh không lây nhiễm phổ biến; sơ cấp cứu; chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ em và người bệnh sau xuất viện. Bệnh viện cũng cử bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế có kinh nghiệm luân phiên hỗ trợ, ưu tiên những trạm thiếu nhân lực hoặc chưa tuyển đủ bác sĩ.

Song song đó, các bệnh viện chuyên khoa sẽ hỗ trợ theo lĩnh vực, gồm sản phụ khoa, nhi khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, lao - bệnh phổi, bệnh truyền nhiễm, tim mạch, ung bướu, tâm thần, da liễu, ngoại khoa, phục hồi chức năng và y học cổ truyền. Các bệnh viện chuyên khoa còn xây dựng “gói năng lực chuyên khoa thiết yếu”, giúp trạm y tế nhận diện bệnh, thực hiện kỹ thuật phù hợp, phát hiện dấu hiệu cảnh báo và xác định tiêu chí chuyển viện.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, chương trình gắn kết luân phiên nhân lực với đào tạo tại chỗ. TPHCM từng bước phấn đấu bảo đảm mỗi trạm y tế có ít nhất 5 bác sĩ trực tiếp tham gia chăm sóc sức khỏe người dân, gồm nhân lực cơ hữu và nhân lực được hỗ trợ từ các chương trình của thành phố. Việc luân phiên ưu tiên các trạm thiếu bác sĩ, khó tuyển dụng hoặc có nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao.

Theo kế hoạch, trong vòng 30 ngày, các đơn vị phải hoàn thành khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu hỗ trợ và xây dựng kế hoạch phối hợp 12 tháng; đồng thời triển khai đợt luân phiên bác sĩ, bảo đảm mỗi trạm có tối thiểu 5 bác sĩ tham gia công tác chăm sóc sức khỏe.

Chương trình cũng thiết lập cơ chế chăm sóc người bệnh theo 2 chiều: trạm y tế phát hiện, xử trí ban đầu, hội chẩn và chuyển người bệnh khi cần; bệnh viện chuyển người bệnh ổn định về trạm y tế để tiếp tục quản lý tại cộng đồng. Thông tin về chẩn đoán, thuốc, lịch tái khám và dấu hiệu cảnh báo được cung cấp cho Trạm Y tế để theo dõi, cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử.

Danh sách các bệnh viện hỗ trợ 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu TẠI ĐÂY

THÀNH SƠN