Sáng 20-8, giá vàng tăng 3,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt vượt 146 triệu đồng/lượng. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt tăng 3,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay được Công ty PNJ tăng 3,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua, niêm yết ở mức 142,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng giá vàng nhẫn 3,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều, báo giá ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 20-8 (giờ Việt Nam) ở mức 4.495 USD/ounce, giảm 28 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 19-8. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương khoảng 142,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 3,2 - 3,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng gần 200 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 19-8, lên mức cao nhất trong gần 3 tháng trước khi "hạ nhiệt" nhẹ trên thị trường châu Á sáng nay. Diễn biến trên của giá vàng sau khi Bộ Tài chính Mỹ bất ngờ tuyên bố tăng thanh khoản cho thị trường thông qua hoạt động mua lại các trái phiếu kho bạc Mỹ có kỳ hạn dài. Động thái này khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và tỷ giá USD đồng loạt giảm mạnh hỗ trợ mạnh cho kim loại quý này.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm giảm hơn 10 điểm cơ bản, còn 5,184%, kỳ hạn 10 năm giảm hơn 6 điểm cơ bản, còn 4,637%. Trước đó, lợi suất 30 năm từng vượt 5,33%, cao nhất kể từ tháng 6-2007. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD giảm 0,9%, xuống hơn 98,8 điểm.

NHUNG NGUYỄN