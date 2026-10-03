Xuất khẩu cà phê cả nước đạt 6,6 tỷ USD trong 9 tháng năm 2026

Ngày 3-10, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam cho biết trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực về lượng.

Nông dân tỉnh Lâm Đồng thu hoạch cà phê. Ảnh: CTV

Trong tháng 9 vừa qua, Việt Nam xuất khẩu khoảng 124.000 tấn cà phê, tăng tới 53% so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này góp phần đưa tổng lượng cà phê xuất khẩu trong 9 tháng lên mức cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy nhu cầu giao hàng và hoạt động thương mại vẫn được duy trì.

Cụ thể, 9 tháng qua, Việt Nam đạt sản lượng xuất khẩu gần 1,5 triệu tấn cà phê, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 6,6 tỷ USD, giảm 7% so với cùng kỳ, chủ yếu do mặt bằng giá xuất khẩu thấp hơn năm trước. Chỉ số giá xuất khẩu cà phê bình quân 9 tháng giảm 16,66% so với cùng kỳ năm trước.

Người dân xã Sơn Lang (tỉnh Gia Lai) phơi cà phê sau khi thu hoạch.

﻿Ảnh: ĐỨC TRUNG

Dù giá xuất khẩu chịu sức ép, tăng trưởng mạnh về lượng vẫn là điểm đáng chú ý của ngành cà phê Việt Nam. Đặc biệt, mức tăng 53% trong tháng 9 cho thấy hoạt động xuất khẩu đang có sự cải thiện vào thời điểm cuối niên vụ 2025-2026.

Bước sang niên vụ sản xuất cà phê 2026-2027 (bắt đầu từ tháng 11-2026), nguồn cung mới được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hoạt động xuất khẩu trong những tháng cuối năm nay.

Việc nâng cao chất lượng, tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến và đa dạng hóa thị trường tiếp tục là những hướng đi quan trọng để cải thiện giá trị xuất khẩu cà phê Việt Nam.

ĐỨC TRUNG