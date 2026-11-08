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Shark Bình nêu lý do ra tòa nhưng vẫn lạc quan, tươi tắn

SGGPO

Ngày 8-11, phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu tiếp tục phần tranh luận. Một số bị cáo tự bào chữa cho mình.

ĐỖ TRUNG

Từ khóa

Shark Bình đường dây lừa đảo Mr Pips xét xử tranh luận

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