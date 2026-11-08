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Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 104 đối tượng

SGGPO

Công an TP Đồng Nai vừa phối hợp các đơn vị triệt phá chuyên án ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia do một đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm cầm đầu.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia truy nã

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