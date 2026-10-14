Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giúp tăng năng lực cạnh tranh

Trong bối cảnh chi phí năng lượng ngày càng tăng và yêu cầu khắt khe về giảm phát thải, Bộ Công thương tổ chức hội thảo giới thiệu các giải pháp công nghệ, tài chính giúp doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh.

Doanh nghiệp tại Khu chế xuất Tân Thuận (TPHCM) sử dụng điện mặt trời. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ngày 14-10, tại TP Đồng Nai, Bộ Công thương tổ chức Hội thảo “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”. Hội thảo thuộc khuôn khổ Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam và nằm trong Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3).

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công thương), nhấn mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công thương), chia sẻ thông tin tại hội thảo. Ảnh: PHÚ NGÂN

Cũng theo ông Dũng, yêu cầu chuyển đổi còn đến từ các tiêu chuẩn ngày càng cao trong thương mại quốc tế. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu bước vào giai đoạn chính thức từ năm 2026 đối với một số nhóm hàng, gồm sắt thép, nhôm, xi măng, phân bón, điện và hydro.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: PHÚ NGÂN

Tại hội thảo, các đại biểu được cập nhật cơ chế, chính sách và quy định mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời trao đổi về các mô hình ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Các chuyên đề tập trung vào xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa vận hành, giảm tiêu hao năng lượng.

Các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, triển khai dự án tiết kiệm năng lượng cũng được giới thiệu.

Sau hội thảo tại TP Đồng Nai, chương trình kết nối Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam dự kiến tiếp tục được tổ chức tại Hưng Yên vào cuối tháng 10-2026.

PHÚ NGÂN