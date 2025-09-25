Kinh tế

Hỗ trợ các doanh nghiệp lớn tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí

SGGPO

Hàng loạt doanh nghiệp Việt Nam được hỗ trợ triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả trong sản xuất.

Hội thảo tổng kết dự án diễn ra sáng 25-9
Sáng 25-9, tại Hà Nội, Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tài chính và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức hội thảo tổng kết dự án Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp để tăng trưởng xanh tại Việt Nam.

Theo Cục Đổi mới, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công thương), việc sử dụng năng lượng hiệu quả trong các nhà máy không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam giảm chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường và ổn định giá điện. Đây là mục tiêu chính của dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp” do Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tài chính và Chính phủ Hàn Quốc thực hiện từ 2021 đến 2025.

IMG_2648.jpeg
Bà Nguyễn Thị Lâm Giang (bên trái), Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, trao đổi với báo chí tại hội thảo

Sau hơn 3 năm, dự án đã hỗ trợ doanh nghiệp trong các ngành thép, xi măng, giấy, dệt may cải thiện quy trình sản xuất, giảm tiêu hao năng lượng, đồng thời nâng cao năng lực cho cơ quan quản lý và tổ chức tài chính trong việc đánh giá, triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng.

Dự án còn phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh, tạo cơ sở cho các chính sách và chương trình hỗ trợ đầu tư xanh trong tương lai.

IMG_2647.jpeg
Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công cho biết, dự án này tạo tiền đề cho các chính sách năng lượng hiệu quả và tăng trưởng xanh tại Việt Nam.

IMG_2651.jpeg
Ông Lee Byung Hwa, Giám đốc KOICA tại Việt Nam

Theo ông Lee Byung Hwa, Giám đốc KOICA tại Việt Nam, những kết quả này giúp Việt Nam xây dựng nền tảng cho phát triển bền vững, vừa giảm chi phí năng lượng, vừa hạn chế phát thải khí nhà kính. Đại diện Bộ Công thương nhấn mạnh dự án đã tạo tiền đề để nhân rộng các mô hình tiết kiệm năng lượng, mở rộng thị trường năng lượng hiệu quả và mang lại lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp và người dân.

PHÚC VĂN

