Chiều 13-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đã ký ban hành Văn bản số 1775/UBND-KT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2026/NĐ-CP ngày 21-1-2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

TPHCM triển khai Nghị định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Nghị định có hiệu lực từ ngày 21-1-2026, nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương nghiên cứu, tuyên truyền và phổ biến nội dung nghị định đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thuộc phạm vi quản lý để triển khai thực hiện đúng quy định.

Sở Công thương được giao chủ trì thực hiện công tác quản lý nhà nước đồng thời, có trách nhiệm xây dựng và trình UBND TPHCM phê duyệt kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 31-3-2026.

Sở Công thương kiểm tra, rà soát và lập danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm để trình UBND TPHCM ban hành trước ngày 31-3 hàng năm. Cơ quan này cũng có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá và tổng hợp thông tin từ các báo cáo, kế hoạch sử dụng năng lượng của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Ngoài ra, Sở Công thương tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc dán nhãn năng lượng đối với các phương tiện, thiết bị đã được dán nhãn đang lưu thông trên thị trường, bao gồm cả các sản phẩm kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Đồng thời, tiếp nhận và tổng hợp báo cáo của các cơ sở sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị thuộc danh mục phải dán nhãn năng lượng để tham mưu UBND TPHCM báo cáo Bộ Công thương trước ngày 31-3 của năm tiếp theo.

Giao Sở Xây dựng triển khai các quy chuẩn, định mức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực quản lý ngành; phối hợp với Sở Công thương hướng dẫn việc quản lý sử dụng năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Sở Xây dựng đồng thời chủ trì kiểm tra hoạt động dán nhãn năng lượng đối với phương tiện giao thông và vật liệu xây dựng đang lưu thông trên thị trường.

Các sở, ngành khác như Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Nông nghiệp - Môi trường, Sở Tài chính, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Du lịch và Thanh tra TPHCM cũng được giao nhiệm vụ phối hợp triển khai các quy chuẩn, chính sách, tuyên truyền, đào tạo và thanh tra...

UBND TPHCM cũng yêu cầu các tổ chức kinh tế, cơ sở sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị và vật liệu xây dựng thuộc danh mục phải dán nhãn năng lượng thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời phản ánh về cơ quan chuyên môn và Sở Công thương để tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM và Bộ Công thương xem xét, hướng dẫn.

QUỐC HÙNG